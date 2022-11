Mayores precios impulsan exportaciones textiles en el Perú

Exportaciones del sector textil moverían US$ 1,830 millones este año en Perú.

Entre enero y setiembre de este año, las exportaciones de textiles y confecciones en el Perú sumaron US$1,427 millones, 24% más respecto al mismo periodo del año previo, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

“Los resultados mensuales han estado por encima de los que nosotros estábamos esperando. Lo antes mencionado hace que nuestra proyección al cierre de año (US$ 1,830 millones) tenga sesgo al alza”, indicó Carlos Asmat, analista del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

En detalle, el monto al cierre del tercer trimestre de este año fue impulsado principalmente por un mayor precio, tomando en cuenta que entre enero y setiembre el precio promedio de exportación de textiles y confecciones creció 13.2% respecto al mismo periodo del año previo.

Te puede interesar: Exportaciones del sector textil moverían US$ 1,830 millones este año en Perú

Asimismo, el volumen exportado se incrementó en 9.5% al cierre del tercer trimestre del 2022 respecto al monto acumulado al mismo período del año pasado. Si bien se ha registrado un mayor volumen exportado a un mayor precio promedio, ha sido este último factor el que ha impulsado el resultado acumulado a setiembre, especialmente en los últimos meses, tomando en cuenta que la variación anual del volumen exportado fue negativa entre los meses de agosto (-4%) y setiembre (-10%).

Exportación textiles y confecciones

Principales destinos

Por mercados de destino, el economista de Scotiabank indicó que se visto un mayor crecimiento de exportaciones en términos de volumen hacia nuestro principal destino de exportación EE.UU., así como también hacia países de la zona euro como Alemania (+65%) e Italia (+43%) -al cierre del 3T22 el incremento del volumen exportado fue de 85% y 59% respectivamente-, según nuestros estimados en base a cifras de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

Asimismo, el incremento del monto exportado hacia países de la región como Chile (+26%) y Colombia (+46%), se ha dado en mayor medida debido a un mayor precio promedio de exportación -en ambos casos el precio promedio se incrementó en 22% al cierre del 3T22-.

Respecto a EE.UU., el monto exportado creció cerca de 35% al cierre del 3T22 respecto al cierre del 3T21. El crecimiento estuvo explicado en mayor medida por un mayor volumen de exportación (+24%), tomando en cuenta el incremento del precio promedio de exportación (+9%).

El crecimiento del monto exportado fue explicado por factores que mencionó Scotiabank tiempo atrás y que se han mantenido en relativa medida en los últimos meses.

El principal destino de exportación de textiles peruanos fue EE.UU., así como también hacia países de la zona euro como Alemania e Italia.

Factores del crecimiento

Estos factores son la sostenibilidad de la demanda por parte de nuestro principal socio comercial, el aún alto costo de importación de productos provenientes de China, y el mantenimiento de sanciones comerciales a la importación de prendas de vestir que utilicen algodón proveniente de la región de Xinjiang en China.

La demanda por productos del sector por parte de EE.UU. se ha mantenido en el tiempo, a pesar de tener ciertas limitantes al consumo, tales como el incremento en el nivel de precios de la economía en su conjunto -la tasa de inflación a octubre fue de 7.7%-.

Te puede interesar: Exportaciones textiles peruanas superaron los US$ 761 millones

“Asimismo, si bien se ha reducido los costos de importación desde China -como el costo de fletes marítimos-, estos aún se encuentran en niveles altos. A ello se suma que China mantiene su política de Cero-Covid, lo cual genera que se realicen cierres intempestivos de zonas urbanas puertos marítimos, e incluso zonas industriales -retrasando la entrega de productos destinados a la exportación-”, según refiere el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

Exportación textiles y confecciones

Finalmente, se mantienen las sanciones comerciales a productos que utilicen algodón proveniente de la región de Xinjiang (China), sanciones impuestas a finales del 2020 -debido a presuntas condiciones de trabajo forzoso de miembros de la minoría étnica Uigur-.

Por lo antes mencionado, las importaciones de textiles y confecciones provenientes de China hacia EE.UU. han reducido su participación en los últimos años, pasado a representar el 28% del total importado en el 2021 a 25% al cierre del 3T22 (33% en el 2019), según cálculos propios realizados en base a cifras de OTEXA (The Office of Textiles and Apparel por sus siglas en inglés).

El Perú comercializa una variedad de productos textiles al exterior.

Perspectivas

Para el cierre del 2022 las exportaciones de textiles y confecciones sumarían alrededor de US$1,830 millones, el valor más alto desde el año 2013 (US$1,926 millones), de acuerdo a Scotiabank.

“Si bien mantenemos nuestra proyección respecto de meses previos, ahora la misma tiene un cierto sesgo al alza, tomando en cuenta el progresivo crecimiento del precio promedio de exportación, y en menor medida por un menor crecimiento del volumen exportado, en parte debido a un efecto base -el volumen creció 60% en el 2021-”, indicó la entidad bancaria.

De otro lado, debido al buen desempeño del nivel de exportaciones del sector, el número de empresas dedicadas a la exportación se ha incrementado en los últimos meses, y podría llegar a niveles del año 2019 en los próximos meses.

Es así como las empresas textiles dedicadas a la exportación pasaron de 1,527 al cierre del 3T21, a 1,653 empresas al cierre del 3T22, un saldo positivo de entrada de 126 empresas al sector.

Te puede interesar: Demanda de Estados Unidos impulsó envíos de mantas textiles desde Perú

Este resultado estuvo impulsado por la entrada de 110 pequeñas empresas con exportaciones por debajo del US$1 millón, seguido de 6 empresas con un nivel de exportación mayor a US$1 millón y menor a US$5 millones, y de 10 empresas con exportaciones mayores a los US$5 millones.

Exportación textiles y confecciones

En estos dos últimos casos, un mayor nivel de exportaciones en los últimos meses de empresas de menor tamaño en el 2021 generó su ingreso a categorías de mayor monto de exportaciones al 3T22.

Por principales destinos, este resultado se explicaría por una mayor demanda por parte de Estados Unidos, nuestro principal destino de exportación, así como también por la mayor demanda de determinados países de la región, así como también de la Unión Europea y China.

“En la región, esperamos un mayor monto de demanda por parte de Chile - mayor demanda de prendas de algodón, Colombia -mayor demanda tejidos de punto de algodón- y Ecuador -demanda de hilos, telas y prendas de vestir-”, dijo Scotiabank.

Los textiles peruanos son demandados en todas partes del mundo.

En la Unión Europea, se espera una mayor demanda por parte de países como Alemania -en mayor medida t-shirts y camisas de algodón-, e Italia -principalmente hilados de alpaca-.

“Finalmente, esperamos una mayor demanda por fibras de alpaca y t-shirts de algodón por parte de China. Asimismo, prevemos un mayor monto exportado hacia Estados Unidos -especialmente t-shirts de algodón-en parte debido a una buena perspectiva de crecimiento del gasto del consumidor, el cual crecería 2.3% en el 2022, según Scotiabank Economics.

A ello se sumaría la demanda potencial por nuestros productos debido a que las sanciones comerciales a prendas elaboradas con algodón de China se mantendrían en el corto plazo. Es así como las importaciones de textiles y confecciones por parte de EE.UU. crecieron 26% entre enero y setiembre de este año, siendo su principal proveedor China (+18%) -representó el 25% del total de importaciones en esta categoría-, aunque representando una participación por debajo de lo registrado en el mismo periodo del 2021 -27% del total según los cálculos de Scotiabank en base a cifras de Otexa-.

Finalmente, al 3T22, dentro de los diez primeros países de origen de importaciones, aquellos que crecieron por encima de la tasa de crecimiento fueron Indonesia (+55%), Bangladesh (+50%), Camboya (+49%) y Vietnam (+34%).

Sin embargo, el resultado estaría limitado por el incremento del nivel de precios durante el 2022, dado que el índice de precios al consumidor se elevaría en 8.2% al cierre de año, según Scotiabank Economics -limitando la disponibilidad de recursos para la adquisición de prendas de vestir-.

SEGUIR LEYENDO