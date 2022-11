El Gobierno de Perú destaca la moda como elemento de identidad nacional

Lima, 10 nov. El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Roberto Sánchez, subrayó este jueves la importancia de la industria de la moda de su país como elemento de identidad nacional, durante la inauguración de la feria Perú Moda-Deco.

En la vuelta a la presencialidad del mayor evento de moda peruano, tras dos años de ediciones en línea por la pandemia, se dieron cita en la capital peruana 200 empresarios del sector textil peruano para reunirse con más de 200 empresas de 39 países distintos.

En la feria, celebrada bajo el lema "In armony with the world" (En armonía con el mundo), reinó la alpaca, uno de los elementos más característicos de Perú.

Eso sí, siempre bajo la idea del respeto a la naturaleza y las raíces nacionales, como destacó Sánchez durante la apertura del evento en el Centro de Conferencias de Lima (CCL).

"Hay que agradecer a la Pachamama, o al dios de la vida, por hacer posible este importante evento”, dijo el ministro, quien también aseguró sentir "orgullo" por esta cita que reafirma la identidad de Perú.

Sánchez manifestó sus "buenas expectativas" respecto a la reapertura de la feria de moda y subrayó que la estabilidad política es "fundamental" para la prosperidad de la economía peruana, que, según dijo, "no cae del cielo", sino que es gracias a la gente de Perú.

El ministro presidió la inauguración junto a la presidenta de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), Amora Carbajal, en la que, además, visitó los distintos estantes de moda para hablar con los productores nacionales y se hizo cargo de cortar la cinta inaugural.

A lo largo de este jueves y viernes, representantes de importantes empresas como Bottega Veneta (Italia), Ikks (Francia), Jalux Style (Japón) o Victoria Prada (España) descubrirán los accesorios, calzado, ropa y elementos de decoración diseñados y fabricados en Perú.

"Los compradores de Europa, Asia, Norteamérica y América Latina tendrán contacto con nuestros exportadores quienes mostrarán productos sostenibles y acciones que permitan crear una industria con conciencia, donde la naturaleza y los actores de la cadena productiva puedan convivir en armonía", destacó Carbajal.

Representantes de los departamentos de Arequipa, Cusco, Junín, Ayacucho, La Libertad, Puno, Ica, Lambayeque y Lima exhiben a los distintos compradores su oferta perteneciente a las líneas de prendas de algodón, alpaca y para bebés y niños, así como calzados y accesorios y decoración y regalo.

Se espera que se celebren más de tres mil reuniones de negocios entre fabricantes y empresas internacionales en el marco de Perú Moda Deco, de acuerdo con los cálculos estimados de PromPerú.