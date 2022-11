Kelly Portalatino: “No tenemos miedo a la denuncia constitucional”

Kelly Portalatino también es congresista de la bancada de Perú Libre.

Kelly Portalatino, titular del Ministerio de Salud, se pronunció sobre las denuncias constitucionales que acaban de ser presentadas por las legisladoras Patricia Chirinos y Adriana Tudela, luego que miembros del anterior gabinete ministerial, liderado por Aníbal Torres, considerara que la Mesa Directiva del Parlamento les negó la cuestión de confianza.

Tudela resaltó en el sustento de su documento que lo establecido en el acta que señala que “el rechazo de plano de la cuestión de confianza constituye, a todas luces, una negación de la cuestión de confianza. Por lo tanto, la consecuencia es la crisis total del gabinete”.

“En ese sentido, se advierte que los entonces ministros aprobaron por unanimidad presentar su renuncia ante el presidente (Pedro Castillo)”, se lee.

Para la actual titular del Minsa, es importante que ahora, más que nunca, las autoridades se enfoquen en solucionar los problemas internos del país, dejando de lado las confrontaciones que generan inestabilidad.

Te puede interesar: Aníbal Torres asegura que está tranquilo tras denuncia constitucional en su contra

A través de sus redes sociales, la funcionaria exhortó a los poderes a concentrarse en temas importantes y dejar de lado las críticas, denuncias y más.

“Señoras congresistas, no tenemos miedo a la denuncia constitucional, solo les pediría, que utilicemos correctamente el tiempo y los recursos humanos de sus despachos, para elaborar proyectos de ley emblemáticos que erradiquen el monopolio farmacéutico, basta ya de enfrentamientos, el Perú desea cierre de brechas sociales”.

¿Qué precisa la denuncia de Tudela y Chirinos?

El oficio presentado por la congresista Adriana Tudela, precisa que así como Aníbal Torres y los otros ministros firmantes “desconocieron el procedimiento parlamentario preexistente, realizado en el marco de la cuestión de confianza al proyecto de ley presentado el 17 de noviembre, que propone derogar la Ley N.º 31399. Ley que fortalecer el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulador en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300. Ley de derechos de participación y control ciudadano”.

Según la presenta acusación, los denunciados “han manifestado la existencia de una crisis total del gabinete generada por una actuación del Congreso que nunca existió”. “Se han desconocido los lineamientos constitucionales respecto de los alcances de la cuestión de confianza requeridos para garantizar el principio de equilibrio entre poderes necesario para el adecuado funcionamiento de nuestro estado constitucional”, expresa el oficio.

“Señor presidente, solicito, se declare procedente la presente denuncia constitucional y se formule la acusación constitucional contra Aníbal Torres y ministros firmante. En ese sentido, se les sancione con inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta 10 años”, acota.

También lee: Presentarán denuncia constitucional contra Pedro Castillo y ex Gabinete Torres por interpretación de cuestión de confianza

Presentarán denuncia constitucional por interpretación de la cuestión de confianza

Aníbal Torres tranquilo

Aníbal Torres, ex jefe de Gabinete y actual asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, señaló que se siente tranquilo luego de conocer que se presentó una denuncia constitucional en su contra, luego de interpretar que el Parlamento le negó la confianza al gabinete ministerial que representaba.

“[Han presentado una denuncia constitucional en su contra] Está bien, está bien [¿Qué tiene que responder?] Nada señorita, ustedes saquen sus conclusiones, ya está hecha. [¿Está usted tranquilo?] Totalmente. [¿Por qué no votaron la ministra Dina Boluarte ni el ministro Richard Tineo?] No voy a declarar. No voy a declarar”, afirmó a los medios antes de ingresar a la Presidencia del Consejo de Ministros.

SEGUIR LEYENDO