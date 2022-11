Ministerio de Salud realizó pagos a trabajadoras que nunca firmaron contrato, según Punto Final

Se registra trabajadoras fantasmas en el Ministerio de Salud|VIDEO: Punto Final

Nuevos cuestionamientos en una de las carteras más importantes. El Ministerio de Salud (Minsa) vuelve a estar en la lupa tras denuncias de varias supuestas trabajadoras que nunca firmaron contrato. De acuerdo con el reportaje de Punto Final, hasta cinco personas se encuentran en planilla y reciben un sueldo de este sector sin saberlo.

En el 2021 se destinaron más de dos millones 899 mil soles para contratar a personal médico para que trabajen en la labor de vacunación y con pacientes en el área de coronavirus. Precisamente, bajo el contrato Cas-COVID, el Minsa tiene a las licenciadas en las páginas de contrataciones del Estado.

Las diferentes personas que buscó el programa periodístico han desconocido tener conocimiento de los contratos. Ante ello, han pedido explicaciones a las autoridades de salud que respondan sobre el tema.

Por su parte, el doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, afirmó que no se puede tratar de un error. Esto debido a que si al quinto día no asiste la ganadora de la plaza y no marca asistencia no recibirá una remuneración. De acuerdo con el dominical, se verifica que Flor recibió esta remuneración según sus boletas.

Hasta cinco trabajadoras están registradas en la planilla del Minsa sin haber firmado contrado|VIDEO: Punto Final

Casos

Flor Carbajal Alfaro es licenciada en enfermería, pero de acuerdo con la información del Minsa, ella trabajó durante ocho meses en la Dirección de Redes Integrales de Salud Lima Sur. Sin embargo, asegura que nunca firmó un contrato y tampoco autorizó para la apertura de una cuenta en el Banco de la Nación con la finalidad que le depositen de manera mensual su sueldo

“Según esta boleta a mí me pagan S/6.000, pero yo nunca he trabajado en esta Diris de Lima Sur y tampoco he firmado un contrato”, indicó la agraviada.

Carbajal Alfaro contó que se presentó a una convocatoria en la Diris de Lima Sur en el mes de setiembre. No obstante, nunca le brindaron información de cómo había concluido su postulación por ninguno de los medios.

“Nosotros necesitábamos dinero y le pido a mi esposo que retire el dinero de mi AFP. Es por lo que, él ingresa a mi AFP y me dice que hay 5 mil soles”, manifestó.

Flor Carbajal Alfaro nunca firmó un contrato ni firmó para aperturar una cuenta bancaria. Foto: Punto final

Otros casos

Jessica Justo Cabillas trabajó en el Diris Lima Sur en Barranco, tal y como se registra en el Ministerio de Salud, pero vive en Huacho. Asimismo, Carmen Rico Uchuypoma figura como trabajadora de este sector. Sin embargo, ambos rechazaron esta contratación, dado que nunca firmaron un contrato ni autorizaron la apertura de una cuenta.

“El área de recursos humanos tendrá que hacer un informe, porque aquí ya tenemos constancia que se han efectuado los pagos o aportes a EsSalud. Este es un concepto de sobrecosto laboral”, afirmó Javier Pacheco, procurador anticorrupción.

Comunicado Minsa

Tras la emisión del reportaje, el Ministerio de Salud indicó que la titular Kelly Portalatino no “avala” presuntos pagos indebidos. Asimismo, afirmaron que la Diris Lima Sur está colaborando con la Fiscalía de la Nación para que puedan realizar las investigaciones correspondientes.

Comunicado del Minsa

