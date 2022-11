Influenza aviar: Serfor reveló la muerte de más de 13 mil aves silvestres marinas

Gripe aviar en Perú mató a más miles de pelícanos: Playas de Lima y del Norte en emergencia.

Cifras lamentables. Este martes 29 de noviembre, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) dio a conocer el último reporte sobre los animales que han perdido la vida a causa de la gripe aviar. Hasta la fecha, son 13 mil 869 aves marinas silvestres las víctimas de este virus.

De acuerdo a la contabilidad del órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se han perdido un total de 10 mil 257 de pelícanos de la especie; también 2 mil 919 piqueros marinos y 614 camanay.

También informaron, que las aves están falleciendo debido a que se trata de una enfermedad altamente contagiosa, por lo cual recomendaron a toda la población no acercarse ni tocarlas hasta que la alerta de peligro haya concluido.

Te puede interesar: Gripe aviar en Perú mató a más de 5.500 pelícanos: Playas de Lima y del Norte en emergencia

Cifras se incrementan sobre animales fallecidos.

Según el registro presentado hace algunas horas, estaríamos hablando de una influenza aviar tipo H5N1, que actualmente se encuentra presente en gran parte de nuestro litoral costero, dentro y fuera de las áreas protegidas.

Especialistas se pronunciaron

Por su lado, la bióloga Lady Amaro, quien dio a conocer los resultados del último análisis de este virus, manifestó que los reportes oficiales se realizan a través del conteo que vienen haciendo los especialistas de las Administraciones Técnicas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) y AgroRural.

Del mismo modo SERFOR anunció que dos especialistas en fauna marina viajaron hace algunas horas a la ciudad de Piura con el objetivo de tomar muestras de laboratorio a lobos marinos y aves silvestres fallecidas durante esta semana en esa ciudad.

Te puede interesar: Declaran emergencia nacional por 90 días ante difusión de gripe aviar altamente patógena

Dentro de sus declaraciones, subrayaron que la meta a corto plazo para la institución es determinar las causas de su deceso, concretar si fueron infectados por el virus. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) reveló la activación de un cerco epidemiológico en la región de Lambayeque.

“Tenemos como base dentro de las próximas horas controlar el primer brote de influenza aviar tipo A subtipo H5 detectado en una finca de crianza de aves, manifestaron ante la prensa.

País en emergencia

Recomendaciones

Mientras las autoridades pertinentes inician acciones para evitar que este virus se propague en todo el país, el Senasa indicó que se viene ejecutando la activación de un cerco epidemiológico en el centro poblado Gallito, en el distrito de San José, en Lambayeque.

“Esto va a permitir mantener bajo control el brote con una vigilancia epidemiológica permanente. Esperamos con prontitud tener novedades favorables”, subrayaron.

Por otro lado, el médico epidemiólogo Sergio Recuenco, especialista en zoonosis, aprovechó la oportunidad durante una entrevista con RPP Noticias, para exhortar a la población de no acercarse o manipular aves silvestres muertas en el litoral, probablemente a causa de influenza aviar.

“Hay también bañistas en esta época que ya comienza el calor, también hay personas y grupos de rescatistas que se preocupan por las especies de animales silvestres, entonces no es inesperado que haya personas que quieran acercarse a animales moribundos y tocarlos y tratar de ayudarlos. Acá es una alerta: no acercarse, no tocarlos”, advirtió el experto hace algunas horas.

Asimismo, el doctor indicó en la radio local que el contagio con influenza aviar se da principalmente por gotitas de secreciones que caen en el ojo, a la mucosa oral o nasal, o cuando uno se lleva las manos al rostro tras la manipulación del ave. También aclaró que la transmisión no ocurre a través del agua.

SIGUE LEYENDO