Harry Styles le cantó ‘Feliz Cumpleaños’ a una fanática durante su concierto en Lima

Harry Styles cantó Happy Birthday a fanática peruana durante concierto. TikTok

No cabe duda que el único concierto de Harry Styles en Lima ha dejado muchos momentos para recordar. La noche del 29 de noviembre se llevó a cabo el espectáculo del cantante británico en el Estadio Nacional y una de sus fieles seguidoras no dudó en llevar los clásicos carteles, sin imaginar que el compositor terminaría leyéndolo.

Y es que, una fanática que se encontraba en la zona Platinum, muy cerca del escenario, quiso que el artista internacional sepa que estaba celebrando su cumpleaños mientras lo escuchaba en vivo. Su pancarta no pasó desapercibida para la estrella mundial y en medio de su show, se tomó unos minutos para cantarle ‘Feliz Cumpleaños’.

“Harry Styles le cantó ‘Feliz Cumpleaños’ a una peruana en concierto en Lima (...) La peruana más afortunada de la historia. Harry le dio el mejor regalo”, se lee como descripción del vídeo de TikTok, donde se escucha el preciso momento en que Harry Styles le pide a todos los asistentes cantar con él.

“Mili cumple 15 años hoy. Vamos a cantarle Feliz Cumpleaños. ¿Están listos? 1, 2, 3, en español”, dijo el intérprete de ‘Watermelon Sugar” para luego escuchar al público retumbar el coloso José Díaz. Cabe mencionar que, las cámaras del evento enfocaban a la quinceañera, quien no podía contener las lágrimas de la emoción.

Te puede interesar: Los mejores momentos que dejó la visita de Harry Styles en el Perú

Harry Styles sorprendió a una quinceañera. (Captura)

Te puede interesar: Harry Styles bailó “Cariñito” y más canciones peruanas sonaron en el Estadio Nacional

Las reacciones no tardaron en llegar y cientos de usuarios compartieron la alegría de la fan peruana. “El mejor regalo de 15, definitivamente”, “¡Qué emoción! Se me salieron unas cuantas lágrimas. Qué afortunada”, “Sin duda el mejor cumpleaños de su vida. ¡Qué hermoso!”, “Tan bello él y que suerte de la chica. Esto queda registrado para toda su vida”, fueron algunos de los comentarios.

Fan peruana conoció a Harry Styles

Harry Styles se hospedó en el hotel Westin, ubicado en San Isidro, tras su llegada a Lima y cientos de fanáticos lo esperaron a las afueras del recinto para recibir un autógrafo o, por lo menos, un saludo de su parte. Sin embargo, una usuaria identificada como Arianna Acosta, reveló que coincidió con el cantante británico en las instalaciones del hotel. Según detalló entre lágrimas, lo vio cuando se dirigía al gimnasio.

“Acabo de ver a Harry Styles, me acaba de saludar. Me lo encontré en el gimnasio. Harry me dijo ‘hola’ porque me lo encontré en el gimnasio de mi hotel. Yo soy huésped en el Westin y decidí ir a ver las áreas comunes. De la nada yo lo vi (Harry Styles) y vi sus tatuajes (...) Conocí a Harry, ya lo he dicho 40 mil veces, pero nunca me voy a cansar. Me miró, me saludó y soy muy feliz”, dijo en llanto.

Fan de Harry Styles llora de emoción y asegura que se lo encontró en el gimnasio del hotel Westin. (TikTok)

SEGUIR LEYENDO