“Leave America”, el estruendoso grito que se escuchó en el concierto de Harry Styles en Lima

Así sonó "Leave América" en los exteriores del Estadios Nacional. Twitter/@carlaalva28

Harry Styles ofreció un exitoso concierto en el Estadio Nacional, este martes 29 de noviembre, como parte del “Love On Tour”. Una de las canciones más esperadas por los fanáticos fue “As It Was”, sencillo principal de su tercer álbum de estudio “Harry ‘s House”. Al igual que en otros países de Latinoamérica, los fans gritaron a todo pulmón “Leave America”.

Pocos saben que este grito inició como una broma durante la gira del cantante británico por Europa. Algunos señalan que los ingleses, cansados de que su ídolo pase más tiempo en Estados Unidos, usaron una parte de “As It Was” para expresar su indignación.

“Go home, get ahead, light-speed internet. I don’t wanna talk about the way that it was. Leave America, two kids follow her. (Vete a casa, vamos, internet de alta velocidad. No quiero hablar sobre cómo era antes. Deja America, dos niños la siguen)”, es la frase que todos esperan con emoción. Sin embargo, la expresión que suele resonar en los estadios es “Leave America”.

Harry Styles cantó "As It Was" en su concierto en Lima.

Eso fue exactamente lo que sucedió en el estadio José Díaz, este último martes 29 de noviembre. Los fans gritaron “Leave America” con todas sus fuerzas, desatando las risas de Harry Styles. El artista británico continuó con su presentación, pero la sonrisa en el rostro no se la quitó nadie, demostrando así que quedó impresionado con la fanaticada peruana.

Curiosamente, y a diferencia de Europa y Latinoamérica, Estados Unidos ha sido el único país en no corear la popular frase. Al parecer, los estadounidenses no desean que el intérprete de “Sign of the Times” abandone tan pronto su territorio. Desde que Harry ganó fama al formar parte de la banda One Direction, ha pasado gran parte de su carrera musical allá.

Harry Styles volvió a Lima después de ocho años. La última vez que estuvo en el Perú fue en el 2014, cuando formaba parte de One Direction.

Fan peruana conoció a Harry Styles

Harry Styles se hospedó en el hotel Westin, ubicado en San Isidro, por lo que cientos de fanáticos lo esperaron a los fueras del recinto para recibir un autógrafo o, por lo menos, un saludo de su parte. Una usuaria, identificada como Arianna Acosta, reveló que coincidió con el cantante británico en las instalaciones del hotel. Según detalló entre lágrimas, lo vio cuando se dirigía al gimnasio.

“Acabo de ver a Harry Styles, me acaba de saludar. Me lo encontré en el gimnasio. Harry me dijo ‘hola’ porque me lo encontré en el gimnasio de mi hotel. Yo soy huésped en el Westin y decidí ir a ver las áreas comunes. De la nada yo lo vi (Harry Styles) y vi sus tatuajes (...) Conocí a Harry, ya lo he dicho 40 mil veces, pero nunca me voy a cansar. Me miró, me saludó y soy muy feliz”, dijo en llanto.

Fan de Harry Styles llora de emoción y asegura que se lo encontró en el gimnasio del hotel Westin. (TikTok)

