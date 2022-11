Congreso convocó a sesión del Pleno para atender moción de vacancia contra Pedro Castillo

Pleno se reunirá a las 6:00 p.m. para atender moción de vacancia.

El Congreso empieza a dar los primeros pasos de la vacancia contra Pedro Castillo. Se trata del tercer intento por retirar del cargo al presidente que será atendido mañana en el Pleno a partir de las 6:00 p.m., así lo decidió la Junta de Portavoces. El comunicado enviado a los congresistas resalta que podrán asistir de manera presencial o atender el encuentro a través de la sesión virtual.

“En dicha sesión se tratará la admisión del pedido de vacancia de la Presidencia de la República, solicitado mediante Moción de Orden del Día 4904, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú”, señala el documento, compartido mediante las redes sociales del Poder Legislativo. Cabe recordar que hacen falta 52 votos para que la moción sea admitida a debate.

La tercera moción de vacancia es impulsada por el congresista Edward Málaga, quien lleva meses elaborando el texto que ayer entregó a la mesa de partes. Durante cinco semanas el parlamentario buscó reunir 87 firmas para asegurar el éxito de la medida a la hora de la votación, pero se presentó con veinte rúbricas menos de las pensadas. Aun así, Málaga se mostró confiado en contar con los votos requeridos.

“Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero esto es al día de hoy. Puede ser que, en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio”, dijo el parlamentario sin mencionar quiénes serían aquellos que podrían ceder a los ofrecimientos del Ejecutivo. Tan solo señaló que la decisión dependerá de la integridad y amor por el país de “sus colegas”.

Edward Málaga impulsa la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“Nada puede garantizar el número final de votos, todos sabemos que las voluntades cambian. No les sorprenda que el Ejecutivo intente captar algunos de los votos o firmas que ya tenemos comprometidas. Yo no me confiaría en los números que tenemos, pero sí tengo la certeza por el mejor camino que es el momento más cercano que hemos estado a una vacancia presidencial”, agregó durante su presentación ante los medios.

Argumentos presentados

La tercera moción de vacancia contiene varios puntos que buscan ser sólidos y ya estaban en un borrador.

El primer punto es que la administración de Castillo hubo un copamiento y desmantelamiento del aparato estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos para favorecer a los intereses de su entorno.

“Desde que asumió su mandato, el presidente Pedro Castillo ha designado para el cargo de ministros de Estado a personas seriamente cuestionadas por sus antecedentes, prontuarios e investigaciones en curso,dando entender que a su juicio, dichas personas eran idóneas para los cargos y las funciones que iban a desempeñar”, en el documento. Aquí se hace referencia a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).

El segundo punto trata de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación que devinieron en la denuncia constitucional contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión por los casos Puente Tarata y Petroperú.

Pedro Castillo está a punto de enfrentar la tercera moción de vacancia presidencial.

También se menciona a otras investigaciones como el manejo irregular de los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía, el presunto direccionamiento de las licitaciones públicas en Cajamarca y otras regiones.

El tercer punto hizo referencia a “manifestaciones directas de la inmoralidad del presidente” tras ser sindicado como presunto autor de un plagio académico de su tesis de maestría, así como de ser acusado de un aparente encubrimiento personal para no capturar a los prófugos del gobierno tal como lo denunció el exministro del Interior, Mariano González.

