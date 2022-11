Vocero de Perú Libre rechaza el “espíritu golpista” del presidente Pedro Castillo de querer cerrar el Congreso

Flavio Cruz, congresista de Perú Libre.

Una de las bancadas que siempre apoyó, con ciertos matices, al presidente Pedro Castillo fue Perú Libre (PL). Sin embargo, la última decisión del Gobierno de interpretar que el Congreso le negó la primera cuestión de confianza con la salida de Aníbal Torres ha cambiado los ánimos en la interna de la otrora agrupación oficialista.

El congresista Flavio Cruz, vocero de PL, señaló que el jefe de Estado “habría pateado el tablero de la democracia” a pesar de que siempre lo respaldaron. Además, rechazó “su espíritu golpista” al tener la idea de cerrar el Parlamento.

“Nos ratificamos. El presidente [Pedro Castillo] pateó el tablero de la democracia, siempre lo apoyamos y defendimos incondicionalmente, y lo seguiremos haciendo siempre que respete el Estado de Derecho, rechazamos su espíritu golpista, como si hubiera aprendido mal de ese sector que desea vacarlo”, escribió en su cuenta de Twitter.

En esa línea, Cruz indicó que sus colegas de bancada no pensaban que “un demócrata verdadero como Pedro Castillo” iba a presentar una cuestión de confianza. Indicó que el mandatario “ha dado un zarpazo a la gente que lo defendió y lo puso [en el poder]”.

El parlamentario de Perú Libre incidió en que la guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo le hacen un grave daño al país. Refirió que no están de acuerdo con la vacancia ni con la disolución del Parlamento. Sin embargo, aclaró que consultarán con las bases regionales qué posición tomar ante la crisis.

“Nosotros hemos venido defendiendo al Gobierno a pesar de todo, y vamos a seguir defendiendo la gobernabilidad, no a las personas, no a este Ejecutivo. (…) Vamos a actuar razonablemente. En esta semana vamos a consultar nuestra bases. Somos consientes que las bases están divididas, ya no es el mismo respaldo popular que tenía el presidente Pedro Castillo, él mismo debe saberlo”, expresó.

¿La tercera es la vencida?

El congresista no agrupado Edward Málaga presentó ayer la tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo La moción de orden del día 4904, que busca declarar la “incapacidad moral permanente” de Castillo, debe darse cuenta en el Pleno. Allí, se debería discutir la admisión a debate que se necesitaría más de 50 votos. En el documento de Málaga se cuenta con 67 firmas, por lo que resulta asegurado que sea aprobado por la representación nacional.

En el portal web vacanciaya.com se encuentra los nombres de los firmantes. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Hitler Saavedra y Ángel Azurín (Somos Perú) y Juan Burgos (Podemos) pusieron sus rúbricas.

Moción que declara la vacancia del presidente Castillo por "incapacidad moral permanente".

José Williams, titular del Parlamento, dio cuenta ayer de la tercera moción de vacancia durante el Pleno que se realiza para la discusión del presupuesto de la República para el 2023. Mencionó que este jueves se debatirá la admisión del documento.

Si se formaliza esto, el presidente Castillo será citado para que responda punto por punto de la moción de vacancia dentro del plazo de 10 días hábiles de ser notificado. Puede asistir acompañado por su abogado que también complementa su defensa por un tiempo de una hora. Luego, los congresistas inician el debate y todo culmina con la votación final. Se requieren de 87 votos para destituir al jefe de Estado.

