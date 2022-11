Selección peruana: Jaime Serna asumirá la dirección técnica de la Sub-20 en el Sudamericano que se disputará en Colombia

El asistente de Juan Reynoso se encargará de la selección peruana sub-20 en el Sudamericano de Colombia.

Jaime Serna, asistente técnico de Juan Reynoso, será quien se encargue de dirigir a la selección peruana Sub-20 en el Sudamericano de la categoría. El torneo se llevará a cabo en marzo de 2023, sin embargo, Serna ya habría empezado con los trabajos correspondientes con el objetivo de llegar de la mejor manera.

Asimismo, se pudo conocer que la Federación Peruana de Fútbol (FPF), de la mano de Juan Carlos Oblitas, tomó la decisión de que sea él quien tome el cargo de manera interina, esto tras la salida de Gustavo Roverano. Por su parte, Ernesto Arakaki dejó de ser Jefe de la Unidad Técnica de Menores e incluso reveló haber pasado situaciones complicadas.

Serna y Reynoso llevan trabajando en conjunto desde hace varios años, pues antes de ser parte del comando técnico de la categoría absoluta de la selección peruana, ambos trabajaron por conseguir el tan ansiado título de la Liga MX junto al Cruz Azul.

Esta será la primera vez que Jaime se encargue de dirigir a un equipo como entrenador principal. En el cargo contará con el gran trabajo de Carlos Fernández, Edder Benites, Oscar Gambetta y Sergio Fentanes. Cabe resaltar que los nombres mencionados forman parte del cuerpo técnico del ‘Ajedrecista’.

Jaime Serna será el entrenador de la Selección Peruana Sub-20 que disputará Sudamericano en Colombia.

Previo a lo que será su participación en la próxima edición del Sudamericano de la categoría, el plantel tendrá que afrontar un total de cuatro amistosos ante Uruguay (8 y 10 de diciembre) y Colombia (13 y 15 de diciembre). Todos los encuentros se llevarán a cabo en la instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA).

Sebastián Pineau jugará por la ‘blanquirroja’

En Septiembre de este año, el delantero del conjunto ‘victoriano’ empezó a mostrar dudas sobre su decisión, pues si jugaba un partido oficial con la selección mayor de uno de los países, ya no tendría oportunidad de representar a la otra. “Aún no tengo nada claro y todo puede pasar mientras que no juegue el Sudamericano. Por ahora, yo estoy concentrado en ganar este título con Alianza, luego tendré una gira con la Sub-20 de Chile por España y más adelante tomaré una decisión si jugar por Perú o Chile”, dijo en su momento.

A pesar de haber sido una situación complicada, Pineau finalmente apostó por el país en el que se encuentra residiendo. Tras analizar de manera minuciosa la posibilidad de representar al Perú, Sebastián junto a sus familiares cercanos tomó la decisión de vestir la ‘bicolor’. El futbolista de 19 años tiene madre peruana, padre francés y nacionalidad chilena, motivo por el cual podía defender la camiseta de cualquiera de los tres países.

Ovación pudo confirmar que el actual jugador de Alianza Lima ya se habría puesto en contacto con el comando técnico de la selección chilena para agradecerle por haberlo tenido en cuenta para una serie de partidos amistosos, los cuales se llevaron a cabo en los últimos meses.

Esta noticia habría sorprendido a más de uno en Chile, ya que el jugador había sido convocado para ser parte del próximo microciclo. Sin embargo, esto cambiaría luego de conocer su decisión sobre qué camiseta vestir.

En cuanto a su desempeño vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’, el joven atacante fue determinante para lograr que el cuadro ‘íntimo’ salga campeón del Torneo de Reservas en la temporada 2022. Además, esto generó que el equipo principal de Alianza Lima pueda sumar dos puntos en la tabla acumulada, siendo este un factor elemental en el bicampeonato nacional.

Sebastián Pineau vistiendo 'La Roja' con la categoría sub20. Foto: Instagram.

