Carlos Grados, arquero de César Vallejo: “La salida del profe ‘Chemo’ nos chocó a todos”

Carlos Grados reveló estar muy feliz de pertenecer al club trujillano por tercer año consecutivo.

Carlos Grados, arquero de César Vallejo, tuvo un rendimiento bastante regular durante la temporada 2022 e incluso logró mantenerse dentro del once inicial en 29 de los 30 encuentros disputados a lo largo de la Liga 1.

El ex Sporting Cristal se convirtió en uno de los hombres de confianza de ‘Chemo’ del Solar, motivo por el cual la dirigencia del club trujillano tomó la decisión de seguir contando con sus servicios por tres años más.

Tras ubicarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones, ‘Los Poetas’ aseguraron su boleto a la Copa Sudamericana 2023. Sin embargo, iniciarán el certamen con un nuevo sistema de juego, pues con la llegada de Sebastián Abreu definitivamente habrán cambios.

Al conocer la noticia sobre su permanencia, GOLPERU fue en busca del futbolista de 27 años para ahondar un poco más en sus planes y objetivos con respecto al inicio de la Liga 1 2023.

“Estoy muy agradecido con Lucho Gálvez y con Richard Acuña por haber confiado en mi. La verdad me encantó el proyecto que tiene en mente la César Vallejo y sobre todo ahora con el nuevo técnico que es el ‘Loco’ Abreu”, manifestó Grados.

Asimismo, no dudó en referirse a la no continuidad de José Guillermo del Solar. ”La salida del profe ‘Chemo’ nos chocó a todos, pensamos que se iba a quedar. Teníamos mucha fe de que lo haga, pero lastimosamente no fue así. Siempre vamos a querer que le vaya bien”.

Para Carlos, es elemental pensar en lo que viene a futuro. “Ahora nos toca enfocarnos en nosotros y en lo que vamos a hacer. De todas maneras va a ser un proyecto muy lindo. Lo poco que pude conversar con el gerente deportivo del club fue que ya hay un plan estructurado para la temporada que viene”.

No obstante, reveló sentirse en deuda con el pueblo trujillano. “El objetivo principal que tiene el club en los próximos años es salir campeón, eso es algo que el club tiene como deuda con los hinchas y con Trujillo. Hemos tenido muchas oportunidades y siempre hemos estado cerca de conseguir el título”.

Con respecto a la llegada de Sebastián Abreu, el guardameta nacional señaló estar muy emocionado con su incorporación. “Es una gran motivación tenerlo de entrenador, fue un gran jugador y ahora tenerlo de técnico definitivamente será un plus para poder lograr el objetivo”.

El portero de la César Vallejo reveló que la llegada del 'Loco' Abreu será una motivación e incluso los ayudará a conseguir el objetivo.

Sobre el cambio de metodología a la hora del planteamiento comentó lo siguiente: “Tal vez el cambio nos afecte un poco, pero primero hay que ver y analizar lo que quiere hacer el profe. Queremos tratar de hacer a la perfección lo que él nos pida y está más que claro que la disciplina siempre estará presente”.

Buscarán llegar a lo más alto

Por otro lado, aseguró que el próximo año buscarán llegar a lo más alto del torneo peruano. “Este año nuestro objetivo es pelear el título, siempre nos hemos quedado cortos. Eso es algo que fastidia y molesta, pero creo que este año por el plantel que vamos a armar y por el pueblo de Trujillo, vamos a salir campeones”.

Además, dejó en evidencia sus ganas por ser convocado a la selección peruana. “Es un objetivo que el profe Juan Reynoso me llame a la selección. Este año lo intenté y luche para que pueda darse, lamentablemente no se puedo. Estoy seguro que el próximo año si se podrá porque me estoy preparando muy bien para poder defender la blanquirroja”.

En cuanto a lo personal, el portero del conjunto trujillano se mostró agradecido con el ex entrenador de la UCV. “La continuidad y la confianza que me dio el profe ‘Chemo’ fue clave para mi crecimiento como jugador. Gracias a él pude llegar a César Vallejo, pues el apostó por mí e hizo un pedido expreso a la directiva del club”.

Finalmente, manifestó su deseo por hacer un buen papel en Copa Sudamericana. “Cualquier torneo internacional motiva, ya sea Libertadores o Sudamericana. Nuestra participación será un medidor, ahora sólo estamos esperando el sorteo de la fase de grupos para conocer con quiénes nos tocará. Lo importante es clasificar a la siguiente etapa del torneo”.

