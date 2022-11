Policía fue asesinado por su primo durante fiesta familiar en SJL

Asesinan a Policía En SJL. (América Noticias)

En el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), un miembro de la Policía Nacional -identificado como Juan Carlos Palomino Pareja- fue asesinado por su propio familiar en la urbanización Santa Elizabeth, durante el último 26 de noviembre. Asimismo, la víctima habría acudido a una reunión familiar para poder recoger a su esposa, de acuerdo con La República.

Sin tomar en cuenta lo que sucedería luego, todos los familiares brindaban y bailaban en el encuentro, aproximadamente a las 7 p.m. “Mi esposo llegó a la reunión familiar, ni siquiera tomó. Estaba regresando de su base de emergencia porque quedaba cerca. Era una persona muy pacífica”, dijo la esposa de la víctima al medio.

Asimismo, los testigos del hecho señalaron que el agresor estaba en estado de ebriedad cuando empezó la discusión con el miembro de la Policía. Posteriormente, usando un arma blanca lo apuñaló.

“Ellos son primos hermanos, pero prácticamente ha criado a mi esposo como su hijo. Era casi como un padre para él”, comentó el cuñado del occiso. El suboficial intentó ser reanimado, pero murió.

“Queremos justicia, nadie va a devolver su vida. Deja dos hijas. Era el sustento de mi hogar, era todo en mi casa”, expresó su esposa.

Rocío, esposa del fallecido, observó el momento preciso en el que mataron a su esposo. Por esa razón, solicita ayuda psicológica y judicial, dado que teme que dejen en libertad al asesino.

“Todo el peso de la ley, queremos justicia, que no dejen libre a Guillermo y que esto no quede impune. Mi esposo tanto se cuidaba de la delincuencia que hay en la calle, pero su propio hermano le viene a quitar la vida, no es justo”, acotó.

Asesinato en Huaycán

José Humberto Huapaya, de 42 años, fue asesinado de seis disparos en la puerta de su casa localizada en el Asentamiento Humano Los hijos de la zona O, en Huaycán. Quienes encontraron su cuerpo acribillado fueron sus familiares.

Hombre fue asesinado de seis disparos en la puerta de su casa en Huaycán. (César Grados/GEC)

“Mi primo, yo y mi papá encontramos a mi tío tirado. Pensamos que se había golpeado o algo, pero vimos a su alrededor sangre y los cartuchos de la bala”, detalló su sobrino a América Noticias.

Humberto Huapaya fue atacado por la espalda, de acuerdo con los testigos. “Los vecinos han visto por sus ventanas y por miedo no quieren decir mucho. Han visto a dos personas encapuchadas con capucha ploma y negra. Uno de ellos tenía un revólver en la mano y salieron corriendo”, indicó.

Además, un total de seis proyectiles, dos en la cabeza y cuatro en el cuerpo, acabaron con la vida de este hombre de 42 años. “Teníamos planeado salir a una reunión familiar porque él es un hombre tranquilo, de familia, trabajador”, indicó su sobrino al citado medio.

La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que en este homicidio estén involucrados integrantes de bandas que trafican terrenos en dicho sector.

SEGUIR LEYENDO