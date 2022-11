Caso Blanca Arellano: Sobrina pide que asesinato y descuartizamiento de su tía no quede “en el olvido”

Familiares de Blanca Arellano llegaron a Perú para reconocer el cadáver.

Karla Arellano, sobrina de Blanca Arellano, se pronunció a través de redes sociales exigiendo justicia para su tía, la turista mexicana que dejó su país con la ilusión de tener una vida de pareja con el peruano Juan Pablo Villafuerte y terminó muerta y descuartizada en una playa de Huacho.

“Que la atrocidad cometida a mi amada tía no quede en el olvido. Este caso no solo concierne a México, no solo concierne al Perú, concierne al mundo entero. Ayúdenos a difundir esta imagen y pedir #JusticiaParaBlanca. Gracias de antemano con todo mi corazón”, tuiteó la joven.

Su publicación, que acompañó con una foto en dibujo de su tía, tuvo gran acogida entre internautas peruanos, quienes le mostraron su respaldo y le extendieron su pesar por la trágica muerte de Blanca.

Que la atrocidad cometida a mi amada tía no quede en el olvido. Este caso no sólo concierne a #México no sólo concierne a #Peru , concierne al mundo entero. Ayúdenos a difundir esta imagen y pedir #JusticiaParaBlanca 🤍💜 gracias de antemano con todo mi corazón. pic.twitter.com/voWkGDgDFh — Karla Arellano (@itskararellano) November 28, 2022

“Como hombre peruano, me da vergüenza de género y también lamento que mi país no se caracteriza por trato justo a las víctimas y familiares. Pero como bien usted dice esto tiene que parar mundialmente”, escribió un usuario identificado como David Carillo.

“Como peruana le expreso mi más sentido pésame. Confío en que se haga justicia y que el que les arrebató a Blanca, pague por su crimen ¡muy pronto!”, tuiteó otra internauta.

Valeria Bravo Ocaña, también usuaria de esta red social, indicó: “Fuerza, Karla. Me apena muchísimo por lo que tiene que estar pasando tu familia. Sigo el caso desde sus inicios y no deja de sorprenderme el nivel de maldad que puede existir a veces. Te envío un afectuoso abrazo”.

Familiares de Blanca Arellano brinda declaraciones

Karla participó, el 25 de noviembre pasado, en la marcha realizada en México por la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Hoy (25 de noviembre) marchamos pacíficamente por ti amada tía y por las que ya no están #JusticiaParaBlanca #JusticiaParaTodas #NiUnaMenos”, tuiteó esa vez.

Historia de terror

El caso de Blanca Arellano, turista mexicana que habría sido asesinada y descuartizada por el peruano Juan Pablo Villafuerte, consternó no solo a nuestro país, sino también a diversos países de Latinoamérica. La crudeza de su muerte rememoró la violencia a la que están expuestas cientos de miles de mujeres en todo el mundo.

Hallaron los restos de una mujer en una conocida playa de Huacho, que luego se confirmarían pertenecían a Blanca.

Tenía 51 años cuando decidió venir al Perú para conocer a Villafuerte, un peruano al que había conocido hace dos años gracias a su gusto por los videojuegos.

Entablaron una amistad y se comunicaban por la red social Discor y Facebook. Decidieron ser novios virtuales, y la mujer le contó a su familia que vendría al Perú para conocer a su nueva pareja sin presagiar el macabro fin de sus días.

Blanca Arellano mantenía constante comunicación con su familia en México a quienes les contaba cómo era Lima, lo que hacía y así tener tranquilos a todos. Sin embargo, el domingo 6 de noviembre fue la última vez que escucharon su voz.

El miércoles 9 de noviembre, los pescadores de Huacho hallaron una escena que jamás pensaron encontrar en la playa Chorrillos de esta localidad: los restos descuartizados de una mujer despertaron el horror en el Perú. Días después se confirmaría que estos correspondían a Blanca.

