Poder Judicial rechazó ordenar la captura de personaje clave en caso Petroperú

Un personaje clave dentro del caso Petroperú sigue en libertad. Esto a pesar de que podría tener información importante sobre los manejos internos que se realizó en los últimos meses durante la gestión del detenido Hugo Chávez Arévalo.

Según el diario La República, se trata del empresario Daniel Príncipe, quien fue la la persona que promovió a Chávez ante el presidente de la República, Pedro Castillo, para que asuma las riendas de la petrolera estatal.

Príncipe logró esta jugada por intermedio de otro amigo suyo: el propietario de la Clínica La Luz, Fermín Silva Cayotopa, que respaldó a Chávez por considerarlo como una buena opción para controlar las contrataciones millonarias de la empresa estatal.

Príncipe y Silva han sido plenamente identificados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción como los ‘padrinos’ del ex gerente general de Petroperú. Para ello, cuentan con pruebas como chats, correos electrónicos, audios y declaraciones de los involucrados.

A pesar del papel de Príncipe, la jueza Ingrid Estacio Soria consideró que no existían suficientes elementos de convicción para disponer su captura. No le bastó que este empresario ancashino sea señalado como el que inició toda la cadena de corrupción en Petroperú que terminó por favorecer al hoy también detenido Samir Abudayeh Giha.

La magistrada solo dispuso el allanamiento del domicilio del empresario Príncipe.

Los fiscales cuenta con la confesión del dueño de la clínica La Luz que aceptó que a solicitud de Príncipe se reunieron con el presidente Castillo para proponerle a Hugo Chávez el 7 de setiembre del 2021.

Hubo un segundo encuentro entre el jefe del Estado, Chávez y Silva, concluyendo que apoyaba su designación, la misma que se cumplió. Es más, Daniel Príncipe se ufanaba de que influyó en la designación de Hugo Chávez.

Hugo Chávez Arévalo llegó en compañía de sus abogados en horas de la mañana.

“Agarré y le dije al presidente: ‘Presidente, no quiero estar acá yo. Dame una oportunidad. Mándame a Petroperú. Quiero estar ahí. Yo te voy a sacar mejores resultados y te voy a hacer una buena gestión’. Entonces, me dijo: ‘Pero tú no eres especialista en hidrocarburos’. ‘Pero soy especialista en gestión pública. El especialista en hidrocarburos lo traigo yo’ (le dije). Y le traje a Hugo (Chávez Arévalo). (Me dijo:) ‘Tienes seis, ocho horas para llegar a Lima y entres a Palacio de gobierno’. Y entramos, pues, a las 11 p.m. (del 7 de setiembre del 2021). Hicimos la exposición sobre los hidrocarburos”.

Detenido

Hugo Chávez Arévalo, investigado exgerente general de Petroperú, llegó a la sede de la Fiscalía de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, para ponerse a derecho y cumplir los diez días de detención preliminar que se le dictó el pasado 25 de noviembre.

Las últimas imágenes que se tenían del exfuncionario fue en el terminal terrestre Desaguadero, en Puno, a donde -según informes periodísticos- llegó para salir del país con destino a Bolivia.

En el video de su entrega se le observa con una vestimenta deportiva. A su ingreso a las instalaciones del Ministerio Público llevaba puesto una gorra, capucha y mascarilla. En todo momento, se le vio en compañía de sus abogados.

Previo a su ingreso a la sede fiscal, Chávez Arévalo afirmó que las acusaciones en su contra son “falsas” y que todo se trata de “un tema político”. “Todo es falso. Este es un tema político y vengo a entregarme de manera voluntaria”, dijo.

