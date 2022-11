Empresas con las multas más caras por vulnerar derechos laborales aún no realizan los pagos

Empresas no cumplen con obligaciones que se generan a partir de incumplir derechos laborales

Un total de S/4 millones 532 mil 004 suman las multas que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) impuso a la Municipalidad de Independencia y a los consorcios Papagayo, Uchiza y Arbi, por maltrato laboral. Hasta la fecha, ninguna de estas entidades cumplió con pagarlas.

Estas deudas pendientes son las más altas que la autoridad fiscalizadora impuso entre 2021 y el primer semestre de 2022 por incumplimiento de pago de horas extras, seguros médicos, sueldos y contrato de forma irregular a un menor de edad.

Infobae accedió a las resoluciones que confirmaban la aplicación de estas multas, en las que se especifica las razones por las que se impusieron, así como los argumentos que las empresas presentaron para evitar pagarlas.

Faltas en sector construcción

Las empresas con las multas más cuantiosas entre 2021 y el primer semestre de 2022 pertenecen al rubro de construcción. Sunafil las sancionó en primera y segunda instancia luego de corroborar que vulneraron derechos laborales de empleados que laboraban como peones en obras de construcción.

El 2 de octubre de 2020, los inspectores detectaron que el Consorcio Papagayo vulneró derechos laborales de hasta 79 trabajadores, señalamiento que fue corroborado por la Subintendencia de actuación inspectiva el 27 de julio de 2021.

Según la resolución que confirmó la sanción, la empresa no acreditó que 32 trabajadores, de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio Cementerio Papagayo, frente a la situación de Covid-19″ en Tumbes, cuenten con un seguro de salud e invalidez, necesarios para realizar este tipo de trabajos. Por esto, Sunafil les impuso una multa de S/432 mil 064.

Los fiscalizadores también acreditaron que, para concretar esta obra, la empresa contrató a 39 empleados que no figuraban en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, por lo que les aplicaron otra multa de S/22 mil 446.

Además, la compañía no acreditó que 79 empleados estén registrados en su planilla electrónica, lo que fue sancionado con una multa de S/893 mil 411.

Consorcio Papagayo recibió la multa más alta entre 2021 y primer semestre de 2022 por maltrato laboral.

Durante el proceso de inspección, los representantes de Sunafil pidieron al consorcio que acredite que sus empleados figuran en la planilla electrónica “bajo el régimen especial de construcción civil”, además de la vigencia de los seguros de salud e invalidez. Sin embargo, cuando el plazo venció, la empresa solicitó vía correo electrónico que les otorguen quince días más para enviar el requerimiento porque una persona encargada del área contable se encontraba fuera de Tumbes.

En la resolución, Sunafil indica que la empresa conocía que no proporcionar la información solicitada se castigaría con una multa, por lo que les impusieron una penalidad de S/60 mil 974. En ese sentido, la entidad fiscalizadora multó al consorcio con S/1 millón 290 mil, la sanción más cuantiosa durante 2021.

“Es preciso mencionar que dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador, el sujeto responsable no ha aportado medios de prueba que permitan desvirtuar lo señalado en los párrafos precedentes, situación que refuerza la presunción de certeza de los hechos señalado por el personal inspectivo”, se lee en el documento.

La sanción fue ratificada en primera instancia, por lo que si la empresa apela el castigo, otro fuero podrá confirmar si deberán pagar la multa.

Otras empresas multadas

El Consorcio Uchiza, dedicado a la construcción de obras, recibió otra de las multas más cuantiosas por incumplir con el pago de sueldos a sus trabajadores, por lo que la Intendencia de San Martín, de Sunafil, les impulso una multa de S/1 millón 245 mil en primera instancia, lo que quiere decir que puede ser apelada.

Según la resolución que confirmó la sanción, la compañía no registró a 70 trabajadores en la planilla ni en el régimen de seguridad social en salud. Tampoco los registró en el régimen de seguridad social de pensiones.

Los inspectores de Sunafil hallaron que la empresa no acreditó que entregó las boletas de pago a 86 empleados. Tampoco les pagó la Compensación por Tiempo de Servicios y vacaciones. No acreditaron que estas personas figuren en el Registro Nacional de Construcción Civil ni contaban con el registro de control de asistencia.

Además, se rehusaron a entregar información solicitada por Sunafil, por lo que también recibieron una multa.

Debido a que la normativa indica que la multa no puede superar las 300 Unidades Impositivas Tributarias, con el valor del año en que se impuso la sanción, la entidad fiscalizadora concluyó que no debían pagar los S/2 millones 139 mil 283, monto equivalente a todas las infracciones observadas.

La tercera empresa con la multa más cara por maltrato laboral es el Consorcio Arbi. Sunafil los castigó con S/1 millón 17 mil 984 por infracciones muy graves relacionadas a derechos laborales.

La compañía no pagó a once trabajadores los jornales básicos semanales, las gratificaciones truncas ni las bonificaciones extraordinarias, como lo indica el régimen de construcción civil. Tampoco pagaron toda la Compensación por Tiempo de Servicios, las remuneraciones vacacionales truncas, las bonificaciones por movilidad y los descansos semanales obligatorios.

Sunafil determinó que el Consorcio Arbi vulneró derechos laborales después de una inspección.

Además, contrataron a un menor de edad para que realice trabajos de construcción civil, como peón, a pesar de que no se ciñeron a la normativa vigente sobre trabajo infantil y trabajos peligrosos. Según Sunafil, el menor de 17 años trabajaba en la obra de construcción.

Mediante el DS003-2010-MINDES, el Estado estableció cuáles eran las actividades peligrosas para los adolescentes porque ponen en riesgo su salud y desarrollo integral. Ahí figuran los trabajos relacionados a construcción civil.

La empresa respondió a Sunafil que el menor solo realizaba labores livianas, que tenía carga laboral y que los inspectores no analizaron las actividades a las que se dedicaba. Pero la entidad concluyó que las labores de construcción civil no son permitidas en menores de edad y que no hallaron documento que pruebe el permiso de trabajo del adolescente, de parte de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, de Huánuco.

“El hecho de tener carga familiar no cambia el hecho de que las labores que se encontraba desempeñando están consideradas como peligrosas”, argumentó Sunafil.

Además, los inspectores pidieron que hasta el 16 de febrero de 2021 acrediten el pago de las remuneraciones de once empleados, que son todos los trabajadores de su planilla electrónica. Advirtieron que si incumplían el requerimiento los sancionarían. La empresa no entregó la documentación para probar lo solicitado porque indicaron que la notificación carecía de fecha, lo que invalida la petición. Pero Sunafil desmintió esta afirmación.

La empresa también solicitó que les reduzcan la multa porque aseguraron que subsanarían su error y pagarían lo que le deben a once trabajadores. Sin embargo, Sunafil corroboró que el consorcio Arbi presentó boletas de pago sin fecha y con firma de solo 10 empleados.

La compañía reconoció las faltas detectadas por Sunafil, excepto las relacionadas con maltrato infantil y el incumplimiento de la acreditación del pago de remuneraciones de once trabajadores. En esa línea, la entidad fiscalizadora respondió que el reconocimiento no es real.

“Sin embargo, en el presente caso, el administrado ha negado y contradicho las infracciones determinadas respecto a la materia de trabajo infantil y la medida de requerimiento, por tanto el reconocimiento alegado no es en sí un real reconocimiento, pretendiendo la inspeccionada sorprender a la autoridad administrativa de trabajo, solicitando además una reducción que no corresponde, pues no ha presentado el compromiso de subsanar la infracción”, respondió Sunafil.

Con estos argumentos, la entidad rechazó la apelación que hizo el consorcio Arbi y confirmó la imposición de la multa equivalente a S/1 millón 17 mil 984.

Maltrato en Municipalidad de Independencia

La Subintendencia de Lima Metropolitana, de Sunafil, impuso una multa de S/979 020 a la Municipalidad de Independencia porque no contrató un seguro complementario de riesgo para 62 empleados. Tampoco los registró en la planilla electrónica ni cumplió con un requerimiento realizado por la entidad fiscalizadora.

Según Sunafil, no debieron contratar a estos trabajadores como locadores de servicios, sino bajo los alcances del régimen laboral de la actividad privada. En ese sentido, reafirmaron que el municipio debió registrarlos en su planilla electrónica.

Sunafil multó a la Municipalidad de Independencia por vulnerar derechos laborales de trabajadores. (La República)

Detallaron que el municipio, cuando apeló la sanción, no presentó documentos para probar que sí cumplieron con la normativa vigente.

“La inspeccionada debió presentar documentación que respalde su alegato para desvirtuar la imputación de las conductas infractoras (...)”, precisaron.

Tras detectar las infracciones, Sunafil pidió a la Municipalidad de Independencia que registre en la planilla electrónica y contrate el seguro complementario de trabajo de riesgo a los 62 trabajadores. Para ello, brindaron un plazo de 6 días hábiles. Sin embargo, el municipio no demostró haber cumplido con lo solicitado.

Sunafil precisó a Infobae que hasta la fecha ninguna de estas empresas cumplió con pagar las multas que les impusieron por los maltratos laborales explicados.

