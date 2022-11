Sebastien Pineau habría decidido jugar por la selección peruana: la clave para dejar a Chile

Sebastien Pineau se habría decidido por Perú sobre Chile.

Las selecciones a nivel mundial han estado compuestas siempre por jugadores nacidos en sus respectivos países. Pero desde hace varios años, se abrió la posibilidad de que también puedan ser considerados aquellos que tengan lazo con algún familiar o que radiquen durante cinco años de manera consecutiva. Casos como Julio César Balerio, Julinho, Gianluca Lapadula, entre otros, son prueba de estas teorías en Perú. Sin embargo, en los últimos meses se sumó Sebastien Pineau, quien luego de varias idas y vueltas con Chile, habría optado por defender a la ‘bicolor’.

Esta información fue dada a conocer por Radio Ovación, que a través de su periodista, Carlos Benavente, detalló que el atacante de 19 años tomó esta decisión luego de pensar con sus familiares. “Luego de pensarlo y conversarlo bien con su familia, el delantero Sebastien Pineau tomó la decisión finalmente de jugar por Perú”, escribió el comunicador.

Pero el motivo principal por el cual el futbolista se habría decidido por ponerse la ‘blanquirroja’ en la mayor es por el estilo de juego de la selección sureña. Ovación especificó que durante los últimos amistosos de la ‘Roja’, el jugador no se habría sentido cómodo bajo el esquema del técnico Patricio Ormazábal. Y el hecho de que todas las selecciones mantengan un patrón definido, habría hecho repensar a Pineau para elegir al país de su madre.

Información de Radio Ovación sobre decisión de Sebastien Pineau de jugar por Perú.

Dudas pasadas

En los últimos años, Sebastien Pineau estuvo en la mira de Perú y Chile para jugar en sus respectivas selecciones. Sin embargo, en setiembre de este año, la duda se instaló en él, pues si disputaba partidos oficiales en la mayor con una, automáticamente quedaba sin chances de jugar en la otra. “Aún no tengo nada claro y todo puede pasar mientras que no juegue el Sudamericano. Por ahora, yo estoy concentrado en ganar este título con Alianza, luego tendré una gira con la Sub-20 de Chile por España y más adelante tomaré una decisión si jugar por Perú o Chile”, confesó en declaraciones para Nativa TV.

Opinión de Gustavo Roverano

Y es que el espigado delantero había vestido la camiseta de ambos equipos en los últimos años, turnándose en partidos amistosos y competencias internacionales. No obstante, hubo un momento en que el ahora exentrenador de la selección peruana, Gustavo Roverano, admitió haber tenido una conversación con el futbolista para conocer sus impresiones y ver si podría contar con él, aunque la respuesta de la otra parte no le convenció. “Le dije que decida qué selección representar. Me dijo que quería jugar por Perú. Siempre lo consideré. Cuando lo llamé para jugar contra Chile me dijo que estaba confundido. Sentía presión. Para mí, la selección tienes que sentirla”, reveló en entrevista para el canal de YouTube, A Presión, a finales de octubre.

Gustavo Roverano dirigió a la selección peruana Sub 20 durante ocho meses. (FPF)

Últimas citaciones con Chile

Desde ese momento, las dos partes se distanciaron y Pineau terminó optando por Chile. Incluso, el propio artillero publicó un mensaje de alegría tras el triunfo que obtuvo ante Brasil en un amistoso: “3-0 ante Brasil. Bien ganado equipo”, escribió, acompañando el texto con una bandera de la escuadra ‘mapocha’ y emojis de aplausos.

Pero eso no fue todo, ya que el 25 de noviembre, la selección chilena confirmó la convocatoria de Sebastien Pineau para el próximo microciclo. Empero, este panorama cambiaría con la decisión que habría tomado el jugador para optar por jugar con Perú en el Sudamericano Sub-20 en enero del 2023, y ahora bajo el mando de Jaime Serna, asistente de Juan Reynoso en la mayor.

DATO:

Sebastien Pineau nació en Santiago de Chile el 20 de enero del 2003. Sin embargo, tiene la nacionalidad peruana por su madre y por su estadía en suelo ‘incaico’ desde su niñez. También cuenta con sangre francesa por su padre.

Sebastien Pineau fue uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima en el título del Torneo de Reservas 2022. (Twitter)

