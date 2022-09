Sebastien Pineau dejó abierta la posibilidad de jugar por Perú y en el primer equipo de Alianza Lima

El futbolista de la Reserva de Alianza Lima brindó detalles sobre su permanencia en la selección chilena (Video: Nativa TV)

Sebastien Pineau, centrodelantero de 19 años, respondió a la prensa local ante la duda de su presencia en la selección chilena después de haber militado por la peruana en ocasiones anteriores. No solo comentó que dicho escenario es todavía difuso, sino que también resaltó que su presente con Alianza Lima es prioridad en estos momentos.

“Aún no tengo nada claro y todo puede pasar mientras que no juegue el Sudamericano. Por ahora, yo estoy concentrado en ganar este título con Alianza, luego tendré una gira con la Sub 20 de Chile por España y más adelante tomaré una decisión si jugar por Perú o Chile”, aclaró el atacante de los ‘Potrillos’ para las cámaras de Nativa TV.

Sobre el club ‘victoriano’ y la alternativa de jugar en el primer equipo, el chileno-peruano no dudó en confirmar su presencia ante un tentativo llamado. “Tengo vínculo contractual de por medio con Alianza y ojalá se dé para jugar en el primer equipo. Cuando me llamen, ahí estaré para defender a morir esta camiseta de Alianza Lima”, resaltó.

Pineau arrancó desde la nómina titular frente a Melgar (Foto: Facebook).

El atacante viene de marcar un doblete en lo que fue el empate parcial 3-3 entre Alianza Lima y Melgar por el Torneo de Promoción y Reservas del fútbol peruano. La igualdad de puntos fue disuelta después de una tanda de penales que culminó en un 4-3 y en la que José Amasifuén fue la figura del cotejo debajo de los tres palos.

“Sin duda fue un partido muy peleado. Melgar viene haciendo bien las cosas a lo largo del torneo pero, a pesar de tener uno menos en la cancha, fuimos superiores en todo momento. En lo personal, estoy contento porque se ganó y por los dos goles que anoté”, anotó Pineau para radio Ovación, posterior al duelo por semifinales.

Con el triunfo, los ‘Potrillos’ avanzaron a la final del Torneo que se disputará el sábado 17 de setiembre a las 13:00 en Huacho. Los ‘íntimos’ de la Reserva se medirán con Ayacucho FC. La segunda semifinal fue determinada entre la escuadra ayacuchana y Sport Huancayo. El duelo culminó con un triunfo 1-0 para los ‘Zorros’ con el único tanto de Hans Aquino.

Alianza Lima celebró el 4-3 que lo clasificó a la final del Torneo de Promoción y Reservas (Foto: Facebook).

Sebastien Pineau con la selección chilena

No es ninguna novedad que el natal de Santiago haya sumado minutos sobre cancha con la camiseta de Chile. A finales del año 2021, debutó con ‘La Roja’ en un duelo amistoso frente a la selección paraguaya. “No tenía conocimiento de nada; simplemente el coordinador de menores de la selección chilena me llamó y me consultó si quería aceptar esta posibilidad y le dije que sí. Son oportunidades que se presentan y solo queda aprovecharlas. Es un lindo reto que se me presenta en mi carrera profesional y hay que sacarle el máximo provecho”, admitió el centrodelantero en radio Ovación.

El presente año 2022, también fue convocado para representar a Chile, hecho que él mismo confirmó y aceptó a cumplir a cabalidad desde el 21 de setiembre en el cuadrangular internacional con Inglaterra, Argentina y Marruecos. De la misma manera, con los partidos de práctica, queda confirmada su decisión de, al menos esta temporada, integrar las filas chilenas en el Sudamericano de Fútbol Sub 20 en Colombia durante el 2023.

No obstante, Gustavo Roverano, entrenador de la categoría U20 del combinado patrio, afirmó que la propuesta de vestir la ‘Blanquirroja’ siempre estuvo presente en el joven de 19 años. “Él fue citado por ambas selecciones (Perú y Chile) y yo le dije que tiene que decidir, es un tema sentimental de él. Entonces, el chico me comunicó enfáticamente que quiere jugar por la selección peruana”, reveló el director técnico para la prensa local. Dejando abierta la posibilidad de retomar la decisión de vestir los colores patrios en las próximas competencias que lo requieran.

SEGUIR LEYENDO