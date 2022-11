Guillermo Bermejo califica a Betssy Chávez como una ministra “extraordinaria”: “Se ha ido con nota aprobatoria”

Guillermo aseguró que no le propusieron asumir la presidencia del Consejo de Ministros,|Video: Canal N

El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, decidió responder luego de ser uno de los más voceados para asumir la presidencia del Consejo de Ministros tras la salida de Aníbal Torres. En este caso, manifestó que no ha sido convocado por el jefe de Estado, pero descarta que más adelante pueda aceptar el cargo.

“No lo conversé con el presidente, no me fue ofrecido el cargo tampoco. Siempre estoy en disposición de ayudar a mi país. (…) Quisiera ayudar al Ejecutivo si en algún momento me es ofrecido, y sino también proponer estos temas como prioridad para el país.”, afirmó en conversación con Canal N.

Asimismo, indicó que las visitas de sus abogados al presidente de la República, Pedro Castillo, siempre suceden, dado que hablan sobre temas generales. Sin embargo, descartó que a través de ellos se haya hablado de ser el posible premier.

“Si me hubiesen preguntado, la hubiera recomendado (a Betssy Chávez), porque es una extraordinaria ministra. Los dos ministerios que ella ha tenido se han ido con alto porcentaje de gasto presupuestal. (...) Ella en el ministerio de trabajo y Cultura se ha ido con nota altamente aprobatoria”, precisó.

Guillermo Bermejo se pronunció por la designación de Betssy Chávez, Foto: Andina

Primera ministra investigada

El parlamentario también se pronunció sobre la investigación que abrió la Fiscalía de la Nación en contra de la reciente primera ministra. En este sentido, realizó una comparación con el exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito; como también precisó que ella deberá responder sobre estas acusaciones.

“Me parece bien insano, porque tenemos a la pareja de Keiko Fujimori que se le ha encontrado evidencias enormes, pero no ha sido detenida, no han ido a su casa”, sostuvo el congresista.

Además, cuestionó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el caso de su hermana. Ante ello, justificó el enfrentamiento entre la titular de la PCM.

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a Betssy Chávez, como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Oposición

El legislador manifestó que no se encuentra de acuerdo con el rechazo de plano de la Mesa Directiva sobre la cuestión de confianza. Por ello, indicó que solo la intención es “acabar” con el gobierno de Pedro Castillo.

“Su lógica macabra es acabar con otro gobierno, porque estos son los mismos que han acabado con otros. Esto no le hace daño a Pedro Castillo, a la izquierda que no le mientan a la gente le hacen daño al país”, afirmó.

Ante ello, indicó que no existe el número para la vacancia o suspensión del jefe de Estado, así como tampoco los congresistas no quieren irse. Es por tal razón, que pidió que se encuentre un “punto medio” por “el bien del país”.

Pedro Castillo agradeció al saliente premier Aníbal Torres por su gestión.





