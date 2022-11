Elvia Barrios habla sobre la designación de Betssy Chávez como primera ministra: “Se necesita una persona integra en la PCM”

Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial. (Andina)

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, consideró que el mandatario Pedro Castillo debió elegir a una “persona que goce de integridad y voluntad democrática” para liderar el Consejo de Ministros tras la salida de Aníbal Torres que fue reemplazado por Betssy Chávez.

“En la coyuntura actual, y dada la crisis que vivimos, necesitamos una persona que revista integridad, que sea ampliamente conciliadora, y que tenga voluntad democrática”, indicó en entrevista con Perú 21. Además, aseguró que “quien responde por la designación es quien nombra a la persona” en referencia Castillo.

Barrios también se refirió a que Chávez es una ministra que afronta una investigación de la Fiscalía de la Nación como otros que integraron el Ejecutivo.

“No puedo afirmar sobre el tema penal, eso es competencia del Ministerio Público. Respeto las competencias de la fiscal, Patricia Benavides. Yo no me puedo adelantar sobre hechos con contenido penal porque esto puede venir al Poder Judicial y en ese sentido no quiero adelantar opinión”, apuntó.

Betssy Chávez - Pedro Castillo (Presidencia)

Betssy Chávez juró como nueva primer ministra el viernes último tras la renuncia de Aníbal Torres. El jurista se alejó del Gobierno tras recibir el “rechazo de plano” de la Mesa Directiva del Congreso de la República a la cuestión de confianza que había planteado para derogar la llamada ‘Ley Antireferéndum’.

La también congresista de Perú Democrático ocupaba el cargo de ministra de Cultura. Antes pasó por Trabajo, donde precisamente fue objeto de varios cuestionamientos como no solucionar la huelga de los controladores aéreos en el inicio de la Semana Santa de abril.

El Pleno del Congreso encontró responsabilidad política en Chávez y, por ello, la censuraron. Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País e, incluso, Perú Libre votaron por sacarla del Ministerio de Trabajo.

Caso Abel Sotelo

Un video apareció este viernes que podría ser clave en la investigación que se le sigue a la congresista, ex ministra de Cultura y hoy titular de la PCM, Betssy Chávez. En una celebración de cumpleaños, se le puede ver a la funcionaria junto a Abel Sotelo, con quien se le vinculaba sentimentalmente. En las imágenes se les ve dándose un beso en los labios, lo que demostraría que sí tuvieron una relación.

Video muestra que Betssy Chávez sí tenía una relación con Abel Sotelo. Canal N

Este vínculo no tendría nada raro si no es porque un informe periodístico mostró que tres familiares de Sotelo habrían sido contratados por el despacho congresal de la representante de Tacna.

El programa “Cuarto Poder” presentó una denuncia en contra de Betssy Chávez, y señalaron que favoreció a miembros de la familia Sotelo. El dominical afirmó que Antonio y Abel Sotelo, padre e hijo, trabajan para el Estado y tienen vínculos muy estrechos con el partido Perú Libre.

Según el reportaje de “Cuarto Poder”, Antonio conocería a la ministra desde la última campaña electoral (2021) cuando, como secretario de personeros, apoyó a Perú Libre mientras Pedro Castillo era uno de los candidatos al sillón presidencial.

La hermana de Sotelo, Flor de María, también se habría beneficiado de este vínculo ahora negado por Chávez, pues ingresó a trabajar al despacho de la legisladora dos días después de haber egresado de su carrera en derecho. María Sotelo se encontraba como auxiliar en la oficina de Betssy Chávez ganando más de 1.600 soles. Durante las diligencias del Ministerio Público se encontró el contrato de la recién graduada.

La nueva titular de la PCM es investigada por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias en agravio del Estado.

