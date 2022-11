Luis Advíncula vivió divertido momento durante sus vacaciones: “Cuando vas a un restaurante y no entiendes…”

Luis Advíncula pasó un divertido momento en un restaurante francés.

El desarrollo del Mundial de Qatar 2022 en esta época del año ha provocado que diversas ligas en el planeta paralicen sus actividades. Evidentemente, el hecho de ser el evento deportivo más esperado de la temporada invita a que todo se centre en lo que ocurra con las 32 selecciones clasificadas. Sin embargo, los jugadores de los equipos que se quedaron fuera han estado aprovechando sus vacaciones. En este caso, Luis Advíncula se encuentra en Francia y vivió un divertido momento al momento de pedir su comida.

El futbolista nacional dio a conocer esta experiencia mediante sus redes sociales, cuando al instante de solicitar la orden de su plato, se percató que la carta estaba en francés, un hecho que lo desconcertó. “Como cuando vas a un restaurante y no entiendes una m…”, escribió en su cuenta de Instagram acompañando el texto con emojis de risas. Pero para amenizar el momento, expuso la impresionante vista nocturna de una Torre Eiffel iluminada. “Ah, pero tienes linda vista”, agregó.

Pero eso no quedó ahí, ya que cuando ‘Lucho’ lo que había pedido para cenar, encontró diversos ingredientes que inmediatamente provocaron las risas. “A ver me vieron cara de cóndor porque de paloma no creo”, mencionó, nuevamente soltando carcajadas.

Luis Advíncula expuso su divertida experiencia en restaurante francés.

Este tipo de publicaciones son típicas del lateral derecho. Cada vez que hay una ocasión, aprovecha para subir sus ocurrencias a su Instagram, sacarle el lado gracioso y tomárselo de la manera más positiva. Lo ha hecho en la selección peruana como en los clubes por donde ha jugado.

Y es que Luis Advíncula ha venido publicando historias con sus dos hijos y su Camila Castellán, su actual pareja. Con la finalización de los campeonatos en el fútbol argentino y las vacaciones en Boca Juniors, ha aprovechado estas semanas para desconectar de lo que fue una larga campaña, tanto en su equipo como con la ‘blanquirroja’, y compartir experiencias únicas con sus seres queridos.

Por el momento, los únicos jugadores del conjunto ‘xeneize’ que se han hecho presentes en las instalaciones de entrenamiento han sido Exequiel Zeballos, Sergio Romero, Luis Vásquez, Martín Payero y Facundo Roncaglia, tal y como lo dio a conocer el propio club en sus redes sociales. El primero atraviesa la última fase de su etapa de recuperación tras haber sufrido una rotura en la tibia, mientras que el resto solo realiza ejercicios en el gimnasio, buscando llegar de la mejor forma física a la pretemporada, la cual arrancaría el 6 de enero.

Temporada de Luis Advíncula

Este 2022 ha sido realmente positivo para Luis Advíncula por lo vivido en Boca Juniors. Y es que no solo se hizo con un espacio en el once titular, tanto bajo el mando de Sebastián Battaglia como de Hugo Ibarra, sino que además fue importante para los éxitos del equipo. Esto se puede ver reflejado en la consecución de la Copa de la Liga Argentina en mayo, además de la Liga Profesional Argentina a finales de octubre.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula posaron con el trofeo de la Copa de la Liga de 2022. (Difusión)

‘Bolt’ disputó un total de 43 partidos, logrando marcar un gol. Su rendimiento ha sido en ascenso a lo que mostró en sus primeras campañas, ganándose el cariño de los hinchas, quienes lo consideran y le demuestran su afecto en las redes sociales cada vez que hay una publicación en su referencia.

Momento negativo con la selección peruana

Luis Advíncula vivió un momento negativo con la selección peruana. Como parte del partido del repechaje ante Australia previo al Mundial de Qatar 2022, erró un disparo en la tanda de los penales, un suceso que causó su ‘renuncia’ del elenco nacional, aunque luego recapacitó y volvió a ponerse la camiseta bajo el mando de Juan Reynoso.

