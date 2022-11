Reimond Manco reveló por qué no jugó en Real Madrid y detalló su fallido pase a Universitario

Reimond Manco reveló que antes de ser hincha de Alianza Lima, alentaba al conjunto merengue.

Reimond Manco llegó a ser uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol peruano. El mediocampista peruano contó que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid ante de su fichaje por el PSV de Países Bajos. Además, reveló que pudo jugar por Universitario de Deportes y dio detalles de su destacada participación en las categorías formativas de la selección peruana.

Manco dio a conocer una anécdota relacionada al Sudamericano Sub 17 del 2007 en Ecuador, en el que dio el salto a la fama por su actuación. “Fue triste cuando viajamos a ese Sudamericano, nadie nos acompañó, teníamos los pasajes de vuelta para apenas terminara la fase de grupos y nos daban 10 dólares diarios de viáticos”, declaró al programa “La ruta de la fe” de Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

Sin embargo, contó que la situación cambió luego del triunfo ante la selección de Brasil en la primera fecha del torneo juvenil. “Pero en el primer partido le ganamos a Brasil, hago un gol y empezaron a llegar los directivos de la FPF”.

Reimond Manco confesó que estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid, sin embargo, tomó otra decisión, y reconoció que se arrepiente de ello. “Antes de ese contrato había una ruma de papeles con las propuestas que había por mí en la oficina de Raúl Gonzales, mi representante. Pero yo era chibolo, no sabía nada, yo no leía nada. Raúl nunca fue malo conmigo, nunca me obligó a hacer nada, siempre me consultó, pero cómo yo iba a tomar la mejor decisión si no tenía experiencia, pero entre todas esas propuestas había una del Real Madrid“.

‘Rei’ señaló que cometió un error al no aceptar la propuesta, pues si lo hubiera hecho tendría la visa resuelta desde hace mucho. “Raúl viaja a España, habla con Mijatovic, pero allí iba a ir al Real Madrid Castilla. Yo tenía 17 años y pienso ahora que debí haber ido allá, porque en algún momento me podía tocar el primer equipo y mi vida la aseguraba para siempre”.

Por el contrario, Manco explicó que decidió fichar por el club holandés debido a que Jefferson Farfán era muy reconocido por su paso en el equipo de la Eredivisie. “Pero al final elegí PSV, que era una buena oferta y además llegaban noticias de todo lo que hacía Jefferson por allá. También hubo oferta del Benfica e incluso le daban un trabajo a mi padre. Pero yo confiaba en Raúl y fui a Holanda”.

Con respecto a su llegada al PSV, Reimond siente que el tema del idioma siempre fue un problema para él. “El tema del idioma, no entendía nada, aunque me defendía con mi ‘spanglish’. No jugaba, me prestaron al Willem II entonces y llegó el Sudamericano Sub 20″.

Manco pudo jugar en Universitario

El ‘Jotita’ que más recuerdan los hinchas peruanos aprovechó la oportunidad para dar a conocer de qué equipo era hincha cuando era pequeño. Su declaración dejó sorprendido a más de uno, pues siempre demostró su hinchaje por los de La Victoria.

“Me voy a probar a la ‘U’, en Campo Mar. Recuerdo que el profesor Luis Flores me tomó la prueba y me termino quedando. Pero después le dicen a mi papá que solo me pueden dar media beca. Y en ese tiempo de dónde ‘michi’ si no había gas…y encima los pasajes, sí que no pude y regresé a mi casa“, sostuvo.

A pesar de no haber jugado en las divisiones menores de Universitario, el volante tuvo la oportunidad de iniciar su carrera como futbolista en Cantolao. “A los seis meses me llama Miguel Cartagena y me lleva a Cantolao con el profe ‘Cotito’. Apenas me llevó, me dieron beca completa y pasajes para poder ir a entrenar, entonces tome la decisión de quedarme”.

Reimond Manco sorprendió al confesar que antes de ser hincha de Alianza Lima, alentaba a la institución crema.

