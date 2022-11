Caso Blanca Arellano: Negación y contradicciones de Juan Pablo Villafuerte para no enfrentar la pena máxima de cárcel

Juan Pablo Villafuerte y su intento de engañar a la justicia peruana.

El pasado 22 de noviembre el Poder Judicial dictó prisión preventiva por nueve meses a Juan Pablo Villafuerte Pinto, el principal sospechoso del feminicidio de Blanca Arellano, la turista mexicana que llegó a Perú para conocer a su pareja sentimental.

Tras las diversas pesquisas y luego de presentar evidencias concretas sobre el hecho, se logró como primer paso la detención oficial del estudiante de medicina de la Universidad Faustino Sánchez Carrión. Sin embargo, lo que llama la atención de las autoridades es el nulo apoyo en las investigaciones de este sujeto.

En más de una ocasión, Villafuerte Pinto ha contradicho sus declaraciones, afirmando que no conoce a Blanca Arellano, e incluso ha mencionado que cuando ocurrieron los hechos de su desaparición, él no se encontraba en la ciudad de Huacho.

Sin embargo, para la abogada penalista, Shirley Ahón, que en diálogo con Infobae dejó en claro que esto no se trataría más que argucias por parte del procesado para evitar una pena máxima, intentando de que este caso se vea como un homicidio y no como un feminicidio a fin de obtener una sentencia mínima.

Te puede interesar: Caso Blanca Arellano: Las mentiras y contradicciones del sospechoso en la desaparición de la turista mexicana

Lo primero que hay que tener en cuenta, dice la especialista, es identificar qué es un feminicidio y un homicidio, según establece nuestro código penal.

Feminicidio: “En nuestra norma legal está establecido y regulado por el artículo 108 del Código Penal, que viene a ser la acción en donde se mata a una mujer por incumplir estereotipos de género. Por ejemplo, es lo que muchos hombres indican en sus denuncias cuando las autoridades le preguntan ¿por qué la mataste? Y ellos responden porque quiso terminar la relación, porque no quiso tener relaciones sexuales, porque estaba saliendo con otro hombre, no cumplía como mujer. Entonces esos estereotipos son aquellas conductas que básicamente para nuestra sociedad pueden ser normales, pero que a la final las mujeres al no cumplir con ello el hombre la mata. Es básicamente matar a una mujer por su condición de mujer, lo que llamamos los crímenes de odio o también conocido como la misoginia”, expresó la letrada.

Juan Pablo Villafuerte podrías pasar los primeros 9 meses en prisión.

Homicidio: “En el caso del homicidio, está establecido por el artículo 106 de nuestro código penal, que es matar dolosamente a una persona, o sea matar a alguien de modo voluntario, conociendo que quieres matar a esa persona, quieres hacer daño, la quieres asesinar sea hombre o sea mujer”, agregó.

Al consultarle sobre la forma en que Juan Pablo Villafuerte está conduciendo su defensa legal y cómo es que pretende que del delito de feminicidio se pase a un homicidio, la abogada contó a Infobae, que según nuestro código penal, el feminicidio tiene más años de pena que en el caso de un homicidio.

“El feminicidio tiene mayor sanción cuando es un feminicidio agravado, esto quiere decir que el delito va a tener más pena por el móvil que orienta la conducta del autor, es decir, si yo mato a la mujer bajo las circunstancias de que no cumple los estereotipos, entonces la mato con ferocidad. Bajo estas circunstancias va a tener una mayor pena el feminicidio, que podría llegar hasta una cadena perpetua”, mencionó.

“Ahora hay que tener claro que para llegar al delito de feminicidio se tiene que encontrar muchos medios de prueba y más que todo interpretar bien la norma. Recopilar todas las evidencias e indicios que habría para poder decir que existe un feminicidio. De lo contrario, se tendría que ir por el tema del homicidio en este caso de Blanca Arellano y Juan Pablo Villafuerte, la defensa legal de él, está diciendo que ellos no tuvieron una relación sentimental, entonces por ahí quieren darle otro contexto. No obstante, hay que tener en cuenta que el feminicidio va más allá si fuiste o no pareja de alguien, conviviente, esposa, amante, entonces va más allá de eso y es ahí donde la Fiscalía tiene que argumentar bien el delito para que no se caiga el proceso”, sostuvo a Infobae.

Caso Blanca Arellano: Hoy se cumplen las 72 horas de la detención preliminar de Juan Pablo Villafuerte

El mensaje clave de Juan Pablo Villafuerte

Para Shirley Ahon, quien pertenece al Estudio Jurídico en Trujillo, Ahon, Pérez y Cabeza, abogados asociados, existe un mensaje clave que expresó Juan Pablo Villafuerte, el cual podría utilizarse como argumento para referirse al delito de feminicidio.

“Estuve leyendo las declaraciones del imputado y cuando la sobrina de Blanca Arellano le pregunta por el paradero de su tía, él menciona que ella lo dejó porque sintió que él no le daba la vida que ella merecía y es por eso que se fue del lugar donde vivían para regresarse a México. Ese detalle que él mencionada es, justamente lo que comentaba, los estereotipos. Quiere decir, entonces como no me aceptas como soy y con mi condición humilde, entonces te mato. Lo que dice es clave para este caso”, manifestó.

Conversación de Juan Pablo Villafuerte sobre Blanca Arellano

“Estas contradicciones en las que él (Juan Pablo Villafuerte) está realizando afectaría mucho al proceso, porque en nuestra legislación el hecho de guardar silencio no acredita que tú seas responsable del delito, no te hace sospechoso ello, entonces este señor está queriendo desviar el tema a fin de que él no pueda tener un nexo como para argumentar esto fue un feminicidio, sino un homicidio. Es por eso que da diversas versiones como que no estuvo con ella, que no fue su pareja, que no sabe nada de ella- Es parte de su defensa, pero al final, como tiene muchas contradicciones en su relato, no va a conllevar a nada bueno para él”, expresó la doctora Ahón para Infobae.

Segunda Sala Constitucional no reconoció que Dakarai tiene dos mamás.

Justicia que demora no es justicia

En este caso, y tras las agravantes que se le está investigando a Juan Pablo Villafuerte, solo por el hecho del feminicidio podría recibir una pena de 20 años, pero siempre y cuando las evidencias apunten a ello.

Sin embargo, hay que saber que para culminar este proceso podría tardar años, mientras se investiga, se realizan los juicios, se presentan pruebas y más.

Mira aquí: Caso Blanca Arellano: Dejó su país por el amor de un peruano que conoció por un videojuego y a los meses desapareció

“Este proceso podría tardar muchos años, mínimo dos años, dependiendo de la carga procesal que tenga el Poder Judicial y a veces no se da abasto para terminar o concluir los procesos, y aunado a ello, el Ministerio Público tampoco lo hace porque trabajan de la mano. Entonces para recopilar los medios de prueba, para formalizar estás denuncias, llevar audiencias, esto va a tardar bastante. Yo no creo que en un año se resuelva este proceso, salvo que el investigado, Juan Pablo Villafuerte, llegue a un acuerdo antes del juicio oral, entonces por ahí veo que aun este caso tiene para rato. Por lo menos 2 años”, dijo.

“Por ejemplo, hay casos de feminicidio qué demoran 4, 5 o 6 años, además de no encontrar las medidas necesarias para ir a juicio porque el tema procesal demora mucho en estos casos”, precisó para Infobae.

SEGUIR LEYENDO