Caso Blanca Arellano: Dejó su país por el amor de un peruano que conoció por un videojuego y a los meses desapareció

Salen a la luz más detalles del sonado caso que envuelve la desaparición de la turista mexicana Blanca Arellano Gutiérrez. Según declaraciones de su círculo cercano, la turista mexicana de 51 años conoció al peruano Juan Pablo Villafuerte Pinto, quien era catorce años menor que ella, por unos videojuegos online.

Para ambos los miles de kilómetros de distancia que los separaban no fue impedimento para entablar una amistad. El mismo gusto que compartían por los videojuegos en línea los terminaron uniendo.

Hay registros de que se compartían temas relacionados al mundo de los videojuegos en un grupo de Facebook llamado ‘Juegos Retro’, que era administrado por ambos en sus ratos libres.

Mercedes Gaytán, amiga de la extranjera, confirma esta información, al contar detalles que hasta ahora no se sabían.

“Desde el inicio de pandemia ambos tenían una plataforma de juegos que se llamaba ‘Fornite’ (conocido videojuego multijugador) donde él era administrador (Juan Villafuerte) y convirtió a Blanca en administradora. Esta persona le dijo que no tenía pareja y entablaron una amistad”, contó la amiga.

Un anillo encontrado al cadáver en Huacho tiene similitud con el de la extranjera.

Los registros en redes sociales demuestran que Blanca y Juan compartían momentos a la distancia. El día de sus cumpleaños lo celebraron con bonitos mensajes de Facebook, en la que se felicitaban y deseaban lo mejor.

Dejó de comunicarse

Con la ilusión de conocer el amor y compartir sus sueños, llegó al Perú Arellano Gutiérrez por Villafuerte Pinto, un joven estudiante de medicina de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho.

Sin embargo, esta historia empezó a tornarse gris, cuando de un momento a otro Blanca dejó de comunicarse con sus parientes. Fue exactamente el 7 de noviembre que la mujer cortó todo tipo de mensajes e incluso su teléfono celular dejó de funcionar.

Según la familia de la mexicana, ella llegó a Lima el pasado 27 de julio y de inmediato se trasladó a la ciudad de Huacho, lugar donde vive quien era supuestamente su pareja (el negó ante las autoridades haber mantenido alguna relación sentimental con la mujer).

Una vecina manifestó que Juan Pablo compró algunas bolsas negras.

Por testimonios de los familiares se supo que ella se mostraba bastante entusiasta y todo el tiempo les contaba cómo era la convivencia con Juan Pablo.

Además, Blanca les mencionó que vivían muy cerca a la playa de Huacho y que para estar en comunicación con su novio, había adquirido un teléfono celular de Perú, número que no fue dado a sus parientes. Ante estas noticias, sus familiares en México estaban contentos, porque -al parecer- todo estaba saliendo como ella lo planeó.

A inicios de noviembre algo extrañó sucedió, ya que Blanca no era de dejar apagado su celular, ni dejaba de frecuentar sus redes sociales. Por el contrario, era muy activa y comunicativa, fue entonces que la familia se empezó a preocupar.

Sobrina lo contactó

La sobrina de Blanca decidió escribirle a Juan Pablo, a través de Facebook, para preguntarle por el paradero de su tía, pero las respuestas del estudiante de medicina dejaron un sin sabor a la familia.

“Hola Juan, espero que estés bien. Oye un super favor es que mi tía está incomunicada desde el domingo y mi familia está preocupada. ¿Crees que puedes comentarle que se comunique con nosotros, por favor, ella está bien?”, escribió la sobrina.

Blanca llegó al Perú para conocer a su novio.

“Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno en pocas palabras se aburrió de mí, se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien. Yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y bueno, cuídate mucho y espero que llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto Karla”, respondió él.

Esta respuesta dejó muy desconcertada a la familia de Blanca, porque ella en ningún momento mencionó que existía alguna crisis en la relación y que tendría intenciones de volver a México de esa manera, por lo que iniciaron una búsqueda con apoyo de amigos y personas que desde Perú le extendieron la mano.

La pesadilla empezó el pasado 10 de noviembre, un grupo de pescadores halló restos de un cuerpo cerneado en la orilla de la playa de Huacho. El cadáver era de una mujer. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional del Perú, agentes del Ministerio Público y Criminalística, para iniciar con las indagaciones sobre este cuerpo encontrado. Se presume que podría ser Blanca Arellano.

