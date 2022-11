Jonathan Medina dejó Alianza Lima y se convirtió en el nuevo refuerzo de UTC

UTC anunció el fichaje del portero Jonathan Medina para el 2023

UTC anunció el fichaje del arquero Jonathan Medina de cara a la temporada 2023. El guardameta llegó al equipo de Cajamarca tras lograr el título de campeón nacional del 2022 con Alianza Lima.

El portero llegó al cuadro ‘blanquiazul’ con la intención de competir por un puesto con el arquero Ángelo Campos, pero el ‘Mono’ se consolidó como habitual titular en la última temporada. El futbolista no pudo debutar en el arco de Alianza Lima. Su colega Franco Saravia fue el segundo arquero del plantel y sumó diez participaciones.

Jonathan Medina busca tener continuidad y por ello se sumó a UTC y disputará un lugar en el arco con Patrick Zubczuk, quien también fue anunciado como nuevo jale del equipo cajamarquino. Ambos llegaron tras confirmarse la salida del portero Salomón Libman.

“Bienvenido, Jonathan. Será uno de los encargados de cuidar la portería en la temporada 2023. ¡A volar alto, gavilán! #TradiciónQueAlienta”, publicó UTC para anunciar la llegada del guardameta.

Clubes de Medina

Melgar (2013-2016)

Real Garcilaso (2017)

Comerciantes Unidos (2018)

Sport Boys (2019-2021)

Alianza Lima (2022)

Títulos nacionales

Campeón con Melgar (2015)

Campeón con Alianza Lima (2022)

Goles asegurados

El equipo de Marcelo Grioni le renovó el contrato a su goleador Facundo Peraza. El delantero uruguayo seguirá siendo el encargado de darle alegría a los hinchas ‘cremas’ con sus anotaciones. Fue pieza clave en la temporada: marcó 15 goles en 35 partidos, su mejor cuota en toda su carrera.

“El ‘9′ se queda. Facundo Peraza seguirá siendo nuestro delantero en la próxima temporada. Viene de anotar 15 goles en la temporada 2022 ¡A volar alto, gavilán!”, citó el club para anunciar la permanencia del futbolista.

Trayectoria

Boston River (URU) (2011-2014)

Aucas (ECU) (2014)

Atenas de San Carlos (URU) (2014-2015)

Cobreloa (CHI) (2015-2016)

Cerro (URU) (2015-2016)

River Plate (URU) (2017)

Academia Puerto Cabello (VEN) (2018)

Progreso (URU) (2020)

Rentistas (URU) (2021)

UTC (PER) (2022- actualidad)

El delantero se mantendrá una temporada más en Cajamarca.

Plan 2023

El 2022 no fue tan bueno para la UTC, terminó en el puesto once con 48 puntos en la tabla de posiciones Acumulada y no logró clasificar a un torneo internacional, y ese es el gran objetivo para la próxima temporada. El equipo obtuvo resultados irregulares en el Torneo Apertura y Clausura.

Los directivos ‘cremas’ aseguraron a Marcelo Grioni pues le renovaron contrato para seguir con el proyecto del 2023. Su comando técnico está conformado por Adrián Gutiérrez y Erick Canales, quienes están trabajando en armar el equipo que busca sorprender la próxima Liga 1.

Las salidas también se confirmaron, Salomón Libman fue el primero en oficializar que no seguirá en UTC. Maneja algunas ofertas de otros equipos, fue voceado para llegar a Sport Boys, pero no fue confirmado por los ‘rosados’, que sigue buscando al nuevo técnico. Otros que también salieron del club de Cajamarca fueron Leonardo Mifflin, Jhon Marchán, Joe Iparraguirre, Robin Wildhaber, Hideyoshi Arakaki, Emilio Saba y Donald Millán.

