Arley Rodríguez se quedaría en el Perú: Cusco FC lo pretende para la temporada 2023

Arley Rodríguez no continuará en Alianza Lima, sin embargo, tiene muchas probabilidades de seguir ligado al futbol peruano. Pablo Peirano recomendó su fichaje para Cusco FC. Recordemos que el técnico uruguayo ya lo dirigió durante su etapa en Carlos A. Mannucci en 2020, cuando el extremo disputó 22 partidos, marcó 4 goles y brindó una asistencias.

El cuadro imperial ascendió tras salir campeón de la Liga 2 con mucha contundencia, pues conquistó tanto el Apertura como el Clausura y no tuvo necesidad de disputar una final. La dirigencia del club invirtió en un gran equipo que contó con futbolistas como Alfredo ‘Chapu’ Ramúa, el uruguayo Felipe Rodríguez, el panameño Abdiel Ayarza y el portero Daniel Ferreyra, todos con pasado en primera división.

Los cusqueños tienen el objetivo de retornar con fuerza a la máxima categoría y un refuerzo de peso sería el colombiano de 29 años, quien fue pieza importante en el bicampeonato del cuadro ‘blanquiazul’. En sus dos temporadas como ‘íntimo’ disputó 62 partidos en los que marcó 8 goles y brindó otras 8 asistencias. Siempre destacó por su velocidad y esfuerzo en el campo de juego.

La emotiva despedida de Arley Rodriguez

Tras confirmarse su salida, Arley Rodríguez publicó un sentido video de despedida en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus compañeros e hinchas de Alianza Lima por todo el cariño mostrado en estos dos años:

“Hola familia ‘blanquiazul’, lo más difícil siempre será despedirnos, pero la voluntad de Dios siempre será perfecta y me toca partir. Agradecer a todos los que hicieron posible que vistiera esta hermosa camisa, espero haber retribuido su confianza. Entre alegría, risas y tristezas, siempre me hicieron sentir de la casa, saben que los quiero y sé que ustedes a mi, Son espectaculares, su aliento, su aguante, su fidelidad, sus ganas de ir siempre por más. Soy bicampeón, pero al final con lo más lindo que me quedo es con su cariño y su respeto. Nunca olviden al ‘colocho’, muchas gracias Alianza”, dice en su video.

Cusco FC se arma para el 2023

Cusco FC desea volver con fuerza a la primera división y pelear por el título como en la época en la que se llamaban Real Garcilaso. Por este motivo se han movido bastante en el mercado de fichajes. Además del interés por Arley Rodríguez, los ‘imperiales’ ha fichado a Alonso Yovera de Deportivo Municipal y habitual convocado a los microciclos de Juan Reynoso, a Josué Estrada de Cienciano y a Jhonny Vidales de FBC Melgar. Además, estarían interesados en el fichaje de Federico Alonso, quien no continuará en Universitario de Deportes.

“Tenemos en carpeta un grupo bastante importante para poder ingresar al club. La idea es que estén todos al comienzo de la pretemporada más los refuerzos que van a renovar”, declaró Peirano a radio Ovación.

También mantendrán la base del equipo que salió campeón de la segunda división y para ello renovaron a su técnico Pablo Peirano y a sus principales figuras como ‘Felucho’, Ayarza, Ramúa, Ferreyra y Minaya: “Se van a quedar una cantidad importante. No puedo dar un número exacto porque todavía se mantienen negociaciones, pero va a ser una base para el próximo año”, dijo el entrenador.

