Entrenador de Cusco FC busca hacer un buen papel en la Liga 1: “Cada año es una hoja en blanco”

Pablo Peirano, entrenador de Cusco FC, reveló que muy pronto se darán a conocer los jugadores que llegarán a reforzar el equipo. Asimismo, dio a conocer detalles de todo lo que se viene haciendo para poder empezar de la mejor manera la siguiente temporada, la cual significará su retorno a la Primera División del fútbol peruano.

El cuadro cusqueño no logró mantener la categoría en 2021, sin embargo, con la ayuda del estratega uruguayo pudo recuperar el nivel y volverá a disputar la Liga 1 2023. Tras haber cumplido una notable campaña en Liga 2, la directiva del club tomó la decisión de seguir contando con los trabajos de Peirano y renovarle por una temporada más.

“Ratificamos la confianza, el compromiso y la capacidad del profesor Pablo Peirano. Nos llevará a ser campeones 2023. Vamos juntos por este sueño y por este objetivo, porque unidos #SomosCusco”, se puede leer en la cuenta de Instagram del cuadro ‘imperial’.

Tras darse a conocer su permanencia como director técnico de Cusco FC, Radio Ovación se puso en contacto con él para consultarle sobre los planes que tiene el club en cuanto a su retorno a la Liga 1, la cual empezará a inicios del 2023.

De esta manera, el profesor señaló que tanto la pretemporada como los exámenes médicos correspondientes empezarán a darse los primeros días de diciembre. “Tenemos pensado comenzar el 5 de diciembre con los exámenes médicos y en cancha estaríamos trabajando el 8. Lo tenemos planificado y organizado”.

Además, aseguró que los jugadores que llegarán a reforzar al equipo recién ascendido serán parte de la pretemporada. “Tenemos en carpeta un grupo bastante importante para poder ingresar al club. La idea es que estén todos al comienzo de la pretemporada más los refuerzos que van a renovar”.

No obstante, dio a conocer que casi todos los jugadores del plantel con el que logró volver a Primera División seguirán siendo parte del equipo. “Se van a quedar una cantidad importante. No puedo dar un número exacto porque todavía se mantienen negociaciones, pero va a ser una base para el próximo año”.

Un nuevo comienzo

Por otro lado, el uruguayo siente que será un nuevo comienzo para el conjunto ‘imperial’. Sin embargo, seguirá trabajando de la misma manera en la que lo venía haciendo. “Cada año es una hoja en blanco que hay que volver a escribir. Lo anterior no cuenta a la hora de competir, lo que sí cuenta es el conocimiento del entrenador hacia los jugadores y jugadores hacia el entrenador”.

Asimismo, reveló que para él la altura no es factor que le vaya a jugar a favor en todos los partidos, pues piensa que se debe entrenar para ganar sea cual sea el escenario. “Nuestra forma de jugar no es un Cusco FC y un Cusco FC de visita. Eso es indiferente para mí. Por supuesto que hay un factor importante, pero no con todos los equipos se va a notar el factor altura”.

A pesar de que para Pablo es elemental mantener una base, sabe que también es muy importante contar con jugadores que aporten jerarquía. “Hay extranjeros que van a estar con nosotros y tenemos a otros que van a entrar. La idea es mantener la base. Estamos en etapa de negociación con los jugadores locales y también con los extranjeros”.

Finalmente, no dudó en referirse al tema de tener que compartir estadio con Cienciano y posiblemente con Deportivo Garcilaso. “Muchas veces que nos ha tocado jugar de local, Deportivo Garcilaso ha jugado antes que nosotros. Con el tema de la logística no tengo algún cambio que mantener el Garcilaso como la localía”.

