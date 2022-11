María Fernanda Reyes, subcampeona de Longboard en el ‘Punta Rocas Open Pro’: “Todos me felicitaron por arriesgar en la final”

María Fernanda Reyes se consagró subcampeona de Longboard en el 'Punta Rocas Open Pro'.

María Fernanda Reyes, surfista de 24 años, logró clasificar a la gran final del “Punta Rocas Open Pro” tras vencer a Ana Camila Kaspar, actual campeona latinoamericana de Longboard. Tras ello, se enfrentó nuevamente a la brasileña Chloe Calmont. Lamentablemente, la peruana no pudo llegar a lo más alto del podio.

El CAR Legado Punta Rocas volvió a abrir sus puertas para recibir un nuevo campeonato internacional de surf, el cual albergó a los mejores deportistas del mundo. Siguiendo esa misma línea, Piccolo Clemente y María Fernanda Reyes tuvieron la oportunidad de ser parte de esta gran experiencia.

Por su parte, la exponente nacional, se encontró tres años después con la brasileña que impidió que se llevará una presea dorada a casa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En esta ocasión, la historia se repitió y Reyes no se mostró nada contenta con el resultado.

“Feliz y a la vez un poco molesta por el resultado. En verdad quería ganar y sé que estaba todo dentro de mí, pero a veces lamentablemente no te toca. Ya será para la próxima”, sostuvo Mafer ante las cámaras de Movistar Deportes.

Asimismo, señaló que su nivel ha ido en aumento y sabe que el deporte da revanchas: “Sé que mi surf ha explotado mucho más y quién sabe, tal vez la próxima que me toque competir con ella es en un Mundial y sea yo la que gane, uno nunca sabe que puede pasar”.

No obstante, reveló que al clasificar a la final pudo asegurar su presencia en uno de los torneos más importantes de surf. “Igual me siento contenta porque he entrenado un montón. Todos afuera me han felicitado por el nivel y por haber arriesgado bastante en la final. Al llegar hasta esa instancia he podido conseguir un cupo nuevamente para el Tour Mundial”, comentó.

Además, confesó que ser la única mujer en el Tour no es nada sencillo. “Fui la única mujer peruana en el circuito y eso me hace sentir muy orgullosa. No es nada fácil estar en el Tour, más aún siendo la única mujer”, expresó.

Sin embargo, esta vez tiene una mejor sensación por la presencia de dos compatriotas en la competición. “Es muy probable que Piccolo Clemente y Nicolás Cárdenas también vayan esta vez, entonces tener la presencia de los chicos en el circuito será muy importante para mi”, mencionó.

Su admiración por Piccolo Clemente

Por otro lado, se refirió a la relación que tiene con Piccolo Clemente, uno de los máximos exponentes del surf peruano. “Para mi Piccolo es un gran ejemplo, es mi maestro. Siempre está dándome consejos. De todas maneras su experiencia ayuda a que nuevos rostros sigan apareciendo en el surf nacional”, sostuvo.

Sobre sus planes a futuro, Reyes dio a conocer que hay muchos torneos el próximo año. “Primero tengo que ganarme el cupo para ir a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, así que el próximo año se vienen muchos eventos. Están el Mundial, los clasificatorios para Santiago, los Panamericanos oficiales y el Circuito Mundial”, dijo.

Para la joven surfista, el apoyo del Gobierno es elemental para que el deporte siga creciendo. “Después de una pandemia volver a competir en el Tour Mundial y regresar con fuerza para mi es increíble. Lo que más necesitamos hoy en día es competición y sobre todo apoyo del Gobierno. Gracias a Dios hay empresas privadas que me apoyan. Gracias a su apoyo he podido viajar y representar al Perú”, manifestó.

Finalmente, reveló qué le diría a esa niña que hoy está cumpliendo muchos sueños. “Le diría que no se rinda, que esto no es nada fácil. En el camino van a haber muchos obstáculos, pero uno siempre tiene que salir adelante y si se cae, levantarse. Siempre cabeza arriba, seguir diciendo “yo puedo” y nunca aceptar un “no” como respuesta”.

