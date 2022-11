Stefano Meier hizo su debut actoral en la teleserie ‘Maricucha 2′

Stefano Meier debutó como Doménico Rossi en 'Maricucha 2'. América Televisión.

Stefano Meier hizo su primera aparición en la segunda temporada de la teleserie ‘Maricucha’, interpretando a Doménico Rossi, un estudiante universitario que vende empanadas para pagar sus estudios y que quedará encantado con la protagonista de la novela.

El hijo de los actores Christian Meier y Marisol Aguirre demostró que lo que se hereda no se hurta, ya que hizo un buen papel al encarnar a uno de los nuevos galanes de la producción de América Televisión.

Doménico es una de los compañeros de clase de Maricucha (Patricia Barreto) y por casualidades de la vida la conoció dentro de la universidad. De una forma accidentada, María Augusta López Huamán tropezó con él y tiró todas las empanadas que el joven tenía para vender.

Él le reclamó a Maricucha por sus empanadas que estaban en el suelo y ella los levantó, inclusive le dio uno para que lo pueda vender, pero él lo rechazó porque no puede vender nada que haya estado en el piso. Asimismo, piensa que Maricucha es como los otros compañeros de la universidad que se burlan de él por el hecho de vender empanadas.

“Seguramente querías burlarte de mí, como el resto de sonsos de la universidad, que piensan que mi trabajo es poca cosa. No eres la primera que me bota las empanadas”, respondió el joven emprendedor.

La ocurrente jovencita le pidió disculpas y le preguntó como pueden solucionar el impasse. El hijo de Raymundo Rossi le dijo que pagándole S/. 55 por todos los pasteles dañados; sin embargo, Maricucha se sinceró y le dijo que no tiene dinero.

En ese momento, Renato interviene y le dice que si podrían pagarle en otro momento ‘al chico empanada’, ya que no cuentan con efectivo.

“Sí pues, soy vendedor de empanadas, ¿algún problema? No tengo dinero, si no, no me haría paltas por las empanadas, tengo que pagar mis estudios, llegar a fin de mes y la verdad no tenía costeado ningún imprevisto”, respondió el hermano de Julieta.

Pero luego, se le ocurrió como podían compensarlo, por eso los llamó y los vistió de vendedores. A ella como una chef panadera y a Renato como una empanada. Maricucha le demostró que era muy buena vendedora y le sacó más de una sonrisa con su actitud.

“Así que Maricucha, ¿dónde estabas todo este tiempo?”, se dijo a sí mismo el hijo de Christian Meier quien sonrió muy ilusionado por la extrovertida protagonista.

Doménico Rossi le agradeció a Maricucha y le entregó un par de empanadas que guardó especialmente para sus colaboradores, no obstante Renato lo tomó a mal y le dijo a su novia que es momento de irse.

Renato se mostró un poco celoso por las miradas que se dieron Doménico y Maricucha, pero no le tomó importancia y continuó su camino con su ocurrente novia.

Stefano Meier aparece en sus primeras escenas en 'Maricucha 2'. América TV.

Stefano Meier reveló que tiene buena química en la actuación con Patricia Barreto

El joven actor y compositor confesó en una entrevista para Infobae que se lleva muy bien con Patricia Barreto y que grabar con ella es divertido, además de hacerlo sentir muy cómodo durante el rodaje.

“Patricia es muy graciosa e ingeniosa, es muy ocurrente y eso hace que las grabaciones sean muy divertidas. He hecho comedia antes, pero esto es algo distinto, se juega mucho con las ocurrencias, hay mucha improvisación. Es como, dejarse llevar por el juego. Yo la estoy pasando muy bien”, indicó.

Por otro lado, comentó que las primeras escenas que grabó se sintió un poco nervioso porque la mayoría del elenco ya se conocía, pero lo hicieron entrar en confianza y poco a poco fue hallando su lugar en el equipo de actores.

“Es imposible no sentirse un poco ajeno al principio. Sobre todo, llegando a una producción donde el elenco ya está establecido, te sientes el nuevo porque ya todos se conocen, pero creo que todos en general, no solo son buenos actores, sino que también buena gente. Me hicieron sentir cómodo y parte del equipo”, contó.

Stefano Meier en 'Maricucha 2' .Infobae: Paula Elizalde / Pilar Cuya.

