Abogado Julio García se encargaría de la demanda al TAS de Ayacucho FC y San Martín

El abogado Julio García estaría muy cerca de representar legamente a Ayacucho FC Y San Martín ante el TAS. (Revista: COSAS)

El abogado Julio García manifestó que se encargaría de la defensa legal de Ayacucho FC y San Martín ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de un fallo que le permita a ambos clubes regresar a la Primera División tras confirmarse su descenso a la Liga 2.

El letrado afirmó que la situación administrativa del club Sport Boys en relación al cumplimiento de sus obligaciones y las sanciones con quita de puntos, que luego fueron suspendidas, debe de revisarse debido a que no habrían cumplido con el reglamento de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol.

“Existe la posibilidad que yo lleve los casos de Ayacucho FC y San Martín, pero primero tenemos que ver bien cómo son las cosas. Y es que más allá de la intervención de estos dos equipos, Sport Boys tiene problemas con el reglamento de Licencias”, sostuvo en diálogo con el programa ‘Negrini lo sabe’ de radio Ovación.

El conjunto ‘chalaco’ no la pasó nada bien a lo largo de la temporada, pues sus jugadores denunciaron a través de redes sociales que no habían recibido el pago de sus haberes. Asimismo, se dio a conocer que el plantel dirigido en ese entonces por Juan Alayo entrenaba en situaciones precarias.

“Todos hemos conocido que Boys aparentemente no cumplió con una serie de obligaciones desde el mes de enero y esas sanciones consecutivas, incluso, lo llevaron en su momento a perder ocho puntos y eso habría confirmado que esté por debajo de Ayacucho FC y, por tanto, no debió jugar la revalidación”, aseguró Julio García.

Comunicado de Sport Boys sobre los pagos.

Jugadores desmienten pagos por parte de Sport Boys.

Tras ello, Sport Boys fue notificado con una multa y posible resta de hasta ocho de puntos por no realizar los pagos oportunamente. Sin embargo, la Comisión de Licencias no habría aplicado las sanciones en primera instancia, motivo por el cual los equipos afectados tomaron la decisión de ir al TAS.

“Vemos que el Tribunal de Licencias declaró nula esa resolución, sin embargo, se tiene que pronunciar porque no sabemos si Boys cumplió en los meses de setiembre y octubre. Si la tendencia se hubiera sostenido, Boys sí tendría que hacerse merecedor de la deducción de ocho puntos más. Pero, eso no lo sabemos porque, por ahora, no hay resolución”, explicó García.

Además, señaló que si lo que se busca es seriedad y formalidad en el fútbol peruano, es clave no pasar por alto este tipo de faltas. “Acá no hay nada contra Sport Boys, porque sus jugadores cumplieron en la cancha e hicieron 39 puntos, es lo que tengo entendido. Lamentablemente para sus intereses no se habría cumplido con el reglamento y si queremos instituciones sólidas para el desarrollo de nuestro fútbol peruano, estas cosas no pueden pasarse por alto”.

No obstante, dio a conocer que el cuadro ‘rosado’ estaría muy cerca de perder la licencia. “Adicional a ello, Boys tiene un tremendo problema porque si bien fue muy sencillo que lo acojan en el régimen deportivo excepcional, tiene que cumplir con algunos pasos y si eso no sucede le cancelan la licencia”.

Finalmente, manifestó que la dirigencia del equipo del Callao habría incumplido con uno de los puntos. “Pues bien, Boys habría incumplido con el segundo paso. Repito, es fácil entrar a este régimen, pero también son muy drásticos con aquellos que incumplen con algunos de los pasos”.

Jean Deza no llegará a Sport Boys

A pesar de haber posado con la camiseta de Sport Boys, Jean Deza no llegaría a formar parte del plantel 2023. Si bien el futbolista firmó contrato, el club ‘rosado’ no habría cumplido con su parte del acuerdo debido a cuestiones “internas”, reveló el periodista Gustavo Peralta a través de Twitter.

De esta manera, la gerencia deportiva le habría hecho saber al jugador que los requerimientos que solicitaba no podrían llevarse a cabo. El ex delantero de ADT ya se encontraría en busca de nuevo equipo. Cabe resaltar que el día de ayer se informó que casi todas las operaciones de fichajes estaban paralizadas a pesar de haber acuerdos con técnicos y jugadores.

