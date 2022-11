Pablo Lavandeira elogió a Yordi Vílchez: “Juega sobrado. Tiene condiciones para hacer un quiebre en su carrera”

El volante de origen uruguayo contó cuando conoció por primera vez al zaguero en Municipal, etapa de la que también habló. (Video: Horacon)

Pablo Lavandeira se ha convertido en uno de los nombres más importantes del plantel de Alianza Lima. A pesar de haber jugado en el clásico rival, Universitario de Deportes, en base a su esfuerzo y buen rendimiento en el campo supo ganarse el cariño del entorno ‘aliancista’. Por ello, es una voz autorizada para hablar del equipo. En ese sentido, el volante elogió las cualidades de Yordi Vílchez y considera que tiene todo para explotar en su posición.

Para entrar en contexto, el uruguayo nacionalizado peruano brindó una entrevista para el canal de YouTube del periodista Horacio Zimmermann y contó cómo fue su segunda etapa en Deportivo Municipal el 2017 (la primera fue el 2016), a la que llegó de la mano de Gerardo Ameli, el técnico que lo dirigía en Sport Rosario.

“Gerardo Ameli viene a Municipal y me dijo que venga con él. Hace seis meses ‘Muni’ me quería renovar por menos de lo que ganaba. Iba a ser un problema porque estaba ganando bien en Huaraz. El hecho que él sea el que me haya llamado y con la confianza que tuvimos en esos seis meses, el ser ‘Muni’ que ya conocía y, sobre todas las cosas, poder estar en el nacimiento de Moana, fueron los detonantes para tomar la decisión de volver a ‘Muni’”, comentó.

En eso, recordó que en dicha campaña, el conjunto ‘edil’ no llegó a las etapas finales de la Liga 1 tras caer ante los grandes. “Fue una linda época porque nos fue bastante bien. No cerramos bien el año, se nos escapó al final. Un partido que perdemos 5-3 en el Estadio Nacional con la ‘U’, después perdimos 1-0 un partido en Matute. De ganar esos encuentros nos hubiésemos metido en la pelea”, sostuvo.

Pablo Lavandeira cuando jugaba en Deportivo Municipal. (Difusión)

De pronto, el futbolista de 32 años reconoció que pudo conocer por primera vez a Yordi Vílchez, a quien considera su amigo y reveló sus virtudes, dejando un mensaje de cara a su futuro. “Conocí a personas muy lindas de ese plantel que hasta el día de hoy son amigos. Yordi Vílchez, por ejemplo, que ahora compartimos. Tiene unas condiciones… siempre se lo digo. Me encantaría que todavía pueda darle una vuelta a su trabajo y a su esfuerzo para ser más de lo que es. Él juega sobrado, es increíble. Lo veo y me pregunto ‘¿Cómo hace?’ Salta con tipos de dos metros y les gana sin esfuerzo, choca y te mueve”, dijo.

Asimismo, aseguró que el zaguero se encuentra en un momento perfecto para poder explotar y, posiblemente, dar el salto al extranjero. “Tiene unas condiciones para poder hacer un quiebre en su carrera en este momento. Ojalá que lo pueda hacer porque es un chico tranquilo y que viene de una familia muy humilde”, añadió.

Yordi Vílchez jugó en Deportivo Municipal el 2018 y 2019. (GEC)

Etapas en Deportivo Municipal y Alianza Lima

Deportivo Municipal acogió por segunda vez a Pablo Lavandeira a mediados del 2017. Y si bien no fue titular, tuvo bastante participación. En ese momento, la volante se dividía entre Armando Alfageme, Mario Palomino, Rafael Guarderas, Freddy Álvarez y ‘Lava’. Sin embargo, fue en el 2018 cuando Yordi Vílchez llegó desde el Juan Aurich de Chiclayo y lo impresionó con su soltura para desempeñarse como defensa. El joven futbolista terminó actuando en 37 encuentros, con cuatro goles y una asistencia a su favor.

El destino y el fútbol los reencontró en Alianza Lima el 2022. Y con un logro para ambos, ya que no solo se hicieron con un espacio en el once inicial, sino que además de que formaron parte de la columna vertebral del cuadro ‘blanquiazul’ para ganar el Torneo Clausura y luego conquistar el título de la Liga 1.

SEGUIR LEYENDO