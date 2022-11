Margot Palacios asegura que reunión de congresistas en casa de Rosselli Amuruz es parte de la agenda golpista

En entrevista con Radio Exitosa, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, se refirió al respecto de la reunión que mantuvieron un sector del Congreso en la vivienda de la parlamentaria Rosselli Amuruz en donde también estuvo presente el presidente de la Mesa Directiva, José Williams.

Palacios aseguró que la razón de ser de dicho encuentro tuvo como objetivo plantear un Golpe de Estado, además calificó la labor de Williams Zapata como titular del parlamento.

“Es una reunión sí, con una agenda clara del golpismo, porque sino el presidente del Congreso hubiese invitado a todas las bancadas, coincidentemente se ha reunido con los que tienen una agenda clara para darle un golpe a este gobierno y eso nos tiene que quedar bien en claro que el presidente del Congreso de la República no tiene la talla para conducir el Legislativo”, comentó.

Por otro lado, la congresista Margot manifestó que, en cuanto a las denuncias e investigaciones que se le sigue al presidente de la República, Pedro Castillo, la solución debería ser un cambio de Constitución en el que se pueda contemplar poder procesar al jefe de Estado aún cuando está ejerciendo sus funciones como mandatario.

“Siempre he planteado una salida, por ejemplo en este caso, hacer un cambio de Constitución, hay que comprender que la Constitución del 93 fue para proteger a los grandes delincuentes que hemos tenido y para eso han hecho artículos y medidas que los han blindado y claro que ha servido; acá tenemos que escribir una nueva Constitución que no tenga artículos como 117 que blinda a los mandatarios. En una nueva Constitución debería haber un artículo en el que se señale que todo presidente de la República en pleno ejercicio de sus funciones también pueda ser procesado penalmente”, argumentó Palacios.

Congresistas responden tras reunión

Dos de los congresistas que estuvieron presentes en la reunión en casa de la parlamentaria Rosselli Amuruz, Gladys Echaiz y Hernando Guerra García, remarcaron que tienen derecho a reunirse y que no tiene por qué malinterpretarse que entre legisladores se puedan dar este tipo de encuentros.

“Los congresistas pueden reunirse para conversar, intercambiar ideas, analizar instituciones jurídicas, a efectos de emitir una opinión o tomar una decisión con seriedad, responsabilidad y sobre todo, en beneficio del país”, mencionó en un primer momento, Echaiz.

“Lo que no es bueno es reunirse para concertar la comisión de ilícitos penales, eso es lo condenable, pero reunirse para conversar sobre temas que además son naturales cuando uno trabaja en el Congreso y tiene que discutir, debatir o adoptar una opinión o de repente tiene dudas sobre los alcances de las instituciones jurídicas, pues nos reunimos a escuchar el punto de vista de los demás y finalmente tomar una decisión. Yo lo veo así porque no me imagino una reunión para otros fines. Según lo que me dicen, no veo una connotación de otra naturaleza”, complementó la congresista.

“Lo que hemos hablado son cosas políticas y las cosas políticas se pueden conversar abiertamente o también a puerta cerrada, como por ejemplo se ha hecho con la OEA. Acá, y en cualquier país del mundo, uno tiene derecho a reunirse, a conversar, a discrepar, a negociar políticamente, eso no puede ser ni malinterpretado y tampoco puede ser distorsionado. Entonces, nosotros lo que les queremos pedir a ustedes (la prensa) es que dejemos de satanizar a la política”, indicó Guerra García.

