Jazmín Pinedo sufre accidente con su vestido en programa en vivo

Jazmín Pinedo por poco muestra más de lo debido en su programa en vivo, ya que su vestido se enganchó con el posabrazos del sofá, que se encuentra en el set de ‘Más Espectáculos’, en el canal de América Televisión.

La conductora de TV estaba con su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros iniciando el espacio televisivo que empieza a las 11:00 horas, cuando fueron sorprendidos con la llegaba de Rebeca Escribens.

En ese momento, le preguntaron a que se debía su presencia en ese horario y ella bromeó diciendo que estaba haciendo tiempo para conducir el bloque del mediodía en reemplazo de Valeria Piazza, quien está de luna de miel.

“A mí no me pagan ara conducir en este espacio, yo no voy a hablar... es que voy a reemplazar a la Piazza y estoy haciendo hora”, explicó Rebeca Escribens.

Rebeca se dio cuenta que Jazmín Pinedo había llegado tarde al camerino para alistarse antes de salir al aire porque no se percató que ya había tomado desayuno.

“Chinita, tú me estas ganando, tardoncita eres... las dos somos tardonas”, contó.

‘La Chinita’ comentó que estaba llegando tarde porque está con los horarios muy apretados ya que se está desvelando por presentar muchas tareas en la universidad. “Estoy a pocas semanas de graduarme de la universidad”. Jazmín está terminando la carrera de Publicidad en una Casa de Estudios de Lima.

Jaime ‘Choca’ Mandros se dio cuenta que ya tenían que iniciar el bloque, cuando Jazmín se quiere sentar más cerca a Rebeca y la basta de vestido en tonos blancos y verdes se engancha por unos segundos con el pozabrazos del sofá.

De inmediato se da cuenta que el vestido se le estaba comenzado a subir y se puso de pie, cubriéndose con las manos para no dejar ver otras partes de su cuerpo.

Sin dejar de reírse se volvió a sentar pero está vez en la parte del brazo del mueble. Además, sin soltar su pan con asado de carne que su compañero le había obsequiado porque un día anterior ella no quiso compartir su café con él.

Jazmín Pinedo apareció con cremas en su rostro debido a sufrir quemaduras

Jazmín Pinedo regresó a conducir su programa ‘Más Espectáculos’, el martes 22 de noviembre, pero lo hizo con partes del rostro cubiertos de crema y es que, el último fin de semana, sufrió de quemaduras luego de usar un producto estético directo a la piel.

Por ese motivo, es que se ausentó el lunes 21 de noviembre y por recomendación de su dermatóloga. Precisamente fue su doctora quien le dijo que ya podía regresar a trabajar frente a cámaras, pero siempre protegiendo las zonas afectadas con una crema especial.

“A partir de hoy, los voy a acompañar, no de la misma forma que están acostumbrados de verme, obviamente no puedo sacarme la crema de zonas bien puntuales, que todavía están un poco sentidas o podrían cicatrizar mal. Además, si utilizaría maquillaje se infectaría y retrocedería hasta el punto cero de mi tratamiento”, explicó inicialmente.

Sin embargo, Jazmín Pinedo comentó que tiene muchas esperanzas de recuperar su piel porque está siguiendo al pie de la letra el tratamiento, que le ha recetado la especialista en la piel.

“Pero estoy súper tranquila porque mi doctora me ha dado muchas esperanzas que todos los tratamientos, que estamos siguiendo , van a ayudar a que no me quede una cicatriz horrible”, terminó.

