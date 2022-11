Jazmín Pinedo apareció en su programa con cremas en el rostro luego de sufrir quemaduras

Jazmín Pinedo regresó a su programa con cremas en el rostro. América Tv /Más Espectáculos.

Con una actitud bastante valiente, Jazmín Pinedo regresó a conducir su programa ‘Más Espectáculos’, pero llamó la atención que partes de su rostro estuviera con cremas y es que, el último fin de semana, sufrió de quemaduras luego de usar un producto estético directo a la piel de la cara.

Por ese motivo, es que tuvo que ausentarse el día lunes 21 de noviembre por recomendación de su dermatóloga. Y precisamente fue su doctora quien le dijo que ya podía regresar a trabajar frente a cámaras, pero siempre protegiendo las zonas afectadas con una crema especial.

“A partir de hoy, los voy a acompañar, no de la misma forma que están acostumbrados de verme, obviamente no puedo sacarme la crema de zonas bien puntuales, que todavía están un poco sentidas o podrían cicatrizar mal. Además, si utilizaría maquillaje se infectaría y retrocedería hasta el punto cero de mi tratamiento”, explicó inicialmente.

Sin embargo, Jazmín Pinedo comentó que tiene muchas esperanzas de recuperar su piel porque está siguiendo al pie de la letra el tratamiento, que le ha recetado la especialista en la dermis.

“Pero estoy súper tranquila porque mi doctora me ha dado muchas esperanzas que todos los tratamientos, que estamos siguiendo , van a ayudar a que no me quede una cicatriz horrible”, señaló.

“Ha sido un accidente, creo que le puede pasar a cualquiera... ayer hablando con mi equipo, les dije ¿qué hago? Tengo que ir a trabajar, pero es súper incómodo mostrar mi rostro de esa manera y me acuerdo que mi hija me dijo: ‘Ay mami, si tú eres igual, hermosa’, manifestó la influencer.

“Esta soy yo, sin maquillaje o con lo necesario, cuidándome la piel que es lo más importante para mí. No me da vergüenza aparecer con cremas, creo que soy yo más que nunca, saben lo relajada que soy. No se concentren en la crema, sino en el contenido que le vamos a mostrar”, dijo la presentadora de TV.

Su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros intervino y resaltó la valentía de la empresaria de salir en televisión y seguir trabajando a pesar de tener el rostro con quemaduras.

“Ella que trabaja con su rostro ha salido así, con una quemadura en el rostro. Ella dijo: ‘No, esto no me va a parar, tengo que seguir chambeando porque trabajo con mi mente, mi cerebro y sobre todo con las ganas entretener a la gente’. El aspecto físico es un complemento. Si tú haz tenido un problema con el aspecto físico, sigue adelante” detalló el también productor.

Finalmente, la popular ‘Chinita’ también indicó que la piel no siempre es perfecta y lo importante es estar bien con uno mismo. “Hay que normalizar estas cosas que la piel no siempre es perfecta, yo trabajo en este ambiente, donde mi piel siempre tiene que estar súper limpia, pero no, soy un ser humano que pasa por accidentes y situaciones complicadas y que importa mientras uno pueda pararse, correr y puedes caminar, eso es lo que importa”, puntualizó.

Jazmín contó cómo se lastimó el rostro

La expareja de Gino Assereto contó que luego de su viaje a Uruguay, le aparecieron unas manchas rojas en su cara y por eso busco una crema para atenuarlos, pero su error fue no consultarlo con su dermatóloga, ya que tiene la piel bien sensible.

“Llegué a Lima, vi mi rostro algunos rojitos, me pude (la crema) para dormir por la noche, al día siguiente me molestaban y me la volví a colocar. A las horas la nana de mi hija me dice: ‘Señora tiene algo en la cara’. Me pasé un paño húmedo y mi impresión fue terrible. Tenía la cara llena de manchas rojas. Tuve que irme volando al canal, porque tenía programa en vivo, las chicas me ayudaron con el maquillaje para lograr que no se note”, contó en sus redes.

Debí consultar con mi dermatóloga y eso espero que les sirva de experiencia a todas ustedes, sabiendo que mi piel es tan delicada y que hago tantas alergias”, reflexionó.

