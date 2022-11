Jazmín Pinedo confesó que aún no ha podido comprometerse: “Le tengo miedo al matrimonio”

Jazmín Pinedo le tiene miedo al matrimonio. América TV /Más Espectáculo.

Jazmín Pinedo reveló en su programa ‘Más Espectáculos’ que le tiene temor al matrimonio luego de separarse de su última pareja, Gino Assereto, con quien tuvo una relación de siete años. Esto sucedió cuando la presentadora de televisión estaba comentando acerca de la posibilidad de que Said Palao le pida matrimonio a Alejandra Baigorria.

Y es que, luego de que Flavia Laos pidiera a su cuñado le compré un anillo para pedirle la mano a Alejandra Baigorria, la conductora comentó inicialmente que esto sucederá cuando el ‘Samurai’ lo desee y sienta ganas de hacerlo.

Sin embargo, después señaló que ella no entiende del tema, a lo que su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros intervino y le preguntó en vivo: “Pero, si tú has tenido varios anillos... amiga, ¿no te pidieron?”, indicó.

Jazmín Pinedo quiso desviar el tema y dijo que ella tiene varias sortijas, pero porque se las compra ella misma. “¿Cómo que varios anillos?, ¿qué va a pensar la gente?... tengo de los que me compro, yo solita, tengo varios”, dijo la popular ‘Chinita’.

Luego, agregó: “Le tengo miedo al matrimonio creo, sí, cada uno tiene sus cosas”, afirmando porque hasta el momento no se ha podido comprometer con nadie más, después de terminar una larga relación con el modelo Gino Assereto.

Compromiso con Gino Assereto

Como se recuerda, el popular ‘Tiburón’ le pidió la mano a la influencer a los dos años de iniciar su romance con Jazmín; sin embargo, ella lo perdió y el padre de su única hija, nuevamente le compró otro aro para renovar la promesa de casarse.

Lamentablemente, a inicios del 2020 ellos terminaron su relación en los mejores términos y por mutuo acuerdo, descartando que se deba a una tercera persona. Ellos emitieron un comunicado donde informaban a acerca de la separación, en sus redes sociales.

“Entre ambos queda una relación de máximo respeto, cordialidad y cariño; así como una hija maravillosa, por la que siempre vamos a velar, por la que mantendremos una maravillosa relación de padres y amigos que hemos tenido durante todos estos años”, dijeron en ese entonces, Jazmín y Gino.

Los motivos de su separación

Luego de algunos años, la influencer reveló en una entrevista para la periodista Verónica Linares, en su canal de Youtube ‘La Linares’, algunos de los motivos qué la llevó a decidir separarse y terminar su relación sentimental con el chico reality.

Indicó que las diferencias de las personalidades entre ellos fueron decisivas para pensar en el término de la relación. “Cada uno está en una nota totalmente diferente, pero sí, en ese caso sí chocábamos un poco, porque él es mucho más relajado y yo, como ya me ves, nació mi hija y ya estaba pensando en la universidad”, explicó.

Jazmín tiene miedo a tener otro novio

Además, comentó que tiene miedo a tener otra pareja porque considera que no es el momento, ya que siente que su niña aún es muy pequeña. “Me da miedo tener pareja. Creo que uno de los motivos por lo que no me animo a salir con alguien es porque siento que no es el momento. Mi hija es muy chiquita, quiero estar más tiempo con ella”, confesó al inicio.

Seguido, comentó que es una madre muy protectora de su pequeña. Incluso, cuando sucedió lo de su separación con Gino Assereto, ella se encargó que los cambios en su familia no fueran bruscos para su hija, por ello no le gustaría tener a alguien cerca de ella.

“Yo venía de separarme, era importan estar para mi hija, que no sintiera ningún cambio tan brusco. Esa es mi misión hasta ahora. No me imagino a alguien cerca de mi hija, soy así bien leoncita. Creo que me va a costar un poco encontrar a alguien”, terminó.

