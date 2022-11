Presidente de Sporting Cristal reveló detalles de la salida de Horacio Calcaterra

Sporting Cristal anunció en sus redes sociales la salida de Horacio Calcaterra después jugar casi 10 años en el club. Esa noticia generó mucha sorpresa dentro de los hinchas ‘rimenses’ debido a que todo parecía indicar que el volante y capitán del equipo renovaría su contrato. Es por ello que, el presidente de la institución, Joel Raffo, salió hablar a la prensa acerca de motivos por los cuales no se puedo concretar el acuerdo.

En una charla con Movistar Deportes, Raffo, mandamás ‘celeste’, explicó los detalles de la salida de ‘Calca’: “Para nosotros también fue un acontecimiento muy sorpresivo. Desde que terminó el campeonato, como es natural, tomé la iniciativa de comenzar las conversaciones de manera directa dado a que fue el capitán y referente del equipo por 10 años”. Siempre hubo una intención de que se mantenga en el equipo, debido a lo fundamental que ha sido durante toda su estancia.

Además, comentó acerca de como fue el proceso de las negociaciones. En un principio, ambas partes hicieron saber las pretensiones económicas que tenían para poder llegar al acuerdo. En ese aspecto habían diferencias, pero que había la intensión tratar que se pueda llegar a un punto en que ambos estén conformes. “Nosotros mejoramos la propuesta inicial que se le hizo para, justamente, satisfacer esas pretensiones”, mencionó el mandatario del cuadro del Rímac.

Si bien se llegó a acceder al pedido del jugador de firmar por dos años y se le llegó a comunicar la decisión el día lunes, resultaría que no sería suficiente para que se quedé. “Hoy día recibí una llamada, él esta ahorita de vacaciones, por eso no nos pudimos juntar de manera presencial. Sorpresivamente, me comunica que había tomado la decisión, así de manera contundente, de no continuar en el equipo”. Es de esa manera, que termina el vínculo entre los ‘bajopontinos’ y Calcaterra.

En todo el tiempo que estuvo, rindió de gran manera, llevándolo incluso a jugar algunos partidos con la selección peruana, debido a que se nacionalizó. De esa forma, ha disputado hasta ahora 6 juegos con la ‘blanquirroja’, de los cuales ha sido titular en uno de ellos. Ese compromiso fue ante Panamá en enero de este año y que el resultado terminó 1-1 con goles de Alex Valera para los colores patrios y de Abdiel Ayarza para el país de Centroamérica.

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, dio detalles del club de la salida de Horacio Calcaterra

Presente de Cristal

En la parte final de la entrevista, Raffo también se pudo referir acerca del tema de Martín Távara y de como su salida afecto futbolísticamente al equipo en el tramo final del campeonato: “El caso de Martín Távara nos dolió a todos. Es lamentable lo que ocurrió. Es un caso muy particular que se sigue evaluando e investigando. Hay que ser responsables y entrar a los detalles”.

Recordemos que Sporting Cristal terminó su 2022 de mala manera. En pocas semanas perdieron su ventaja en el torneo Clausura, que al final lo ganó Alianza Lima, teniendo que jugar las semifinales ante Melgar en partidos de ida y vuelta. Tanto en el estadio de la UNSA como en el Nacional el marcador fue de 2-0, siendo un global de 4-0 a favor del ‘dominó'. Con todos esos hechos, la dirigencia empezó hacer cambios. Los principales fueron las salidas de Roberto Mosquera y Omar Merlo.

SEGUIR LEYENDO