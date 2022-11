Duilio Vallebuona rompe su silencio tras doble ampay de Samantha Batallanos

Captura: Magaly Tv, la firme.

Luego que el programa de ‘Magaly Tv La Firme’ ampayara a Samantha Batallanos besándose con Jonathan Maicelo y luego con Duilio Vallebuona, este último se pronunció sobre el escándalo desatado. Al parecer, el exchico reality no sabía que la modelo andaba muy cariñosa con más de uno.

Los ‘urracos’ de Magaly Medina fueron a buscar la reacción del tenista profesional. Aunque frente a cámaras no quiso dar declaraciones sobre el tema y solo evadió las preguntas de los reporteros buscando a su perro, ya por mensajes se animó a dar su versión de los hechos.

“Me voy a mantener en silencio, gracias por preguntar, solo te voy a decir que sí, solo somos amigos y yo no sabía nada”, dijo Duilio Vallebuona en respuesta a un reportero de la popular ‘Urraca’, quien le consultó sobre el tema a través de redes sociales.

El deportista zanjó el tema aseguran que Samantha sólo lo ayudó en la búsqueda de su mascota por lo que se mostró agradecido con ella. “Ella me ayudó a empapelar todo Mala con los carteles de mi perrito y estoy agradecido, pero en verdad me encantaría que hablen de mi perrito que no lo encuentro ya siete días”, puntualizó.

El doble ampay de Samantha Batallanos

En una edición anterior del programa de ‘Magaly TV La firme’, la conductora mostró a la reina de belleza, Samantha Batallanos, en situaciones comprometedoras y besando a Jonathan Maicelo y un día después al exchico reality Duilio Vallebuona.

Según las imágenes reveladas, la modelo se divertía saliendo con ambos hombres. Mientras un día se encontraba con Vallebuona, al día siguiente haría lo mismo con el popular boxeador.

La reconocida influencer se encuentra en el ojo público tras el ampay. Un reportero de ‘Magaly TV La firme’ se comunicó con ella para conocer su versión de los hechos. La modelo, a través de WhatsApp, se mostró sorprendida y sólo atinó a pedir que no saquen al aire el material porque tiene pareja.

“No saques eso porfa, tengo flaco”, respondió rápidamente la modelo peruana al periodista, quien no dudó en cuestionarla: “¿Quién es tu flaco?”. Luego, la ex Reina de Belleza insistió en no exponer las imágenes: “Te pido como un favor”.

En un momento, el hombre de prensa le preguntó si Duilio era su pareja oficial, a ella resaltó que “no amor, cero. No quiero entrar en detalles”.

Samantha Batallanos admitió tener novio. (ATV)

Jonathan Maicelo se pronunció

Por su parte, el boxeador peruano contó para las cámaras de la ‘Urraca’ que sí sabía que la modelo peruana tenía enamorado, pero no sabía de quién se trataba.

“Ella tiene su novio, es hasta donde yo sé”, indicó Jonathan Maicelo. Cuando el reportero le preguntó si era el amante, Maicelo señaló: “No digo nada de eso, no sabía que él era su gil. Yo no sé nada de TV. No sabía que era mediática”.

La conductora del espacio televisivo también dio a conocer que tras hacerse mediático este hecho, el boxeador aprovechó la situación para promocionar sus servicios de box en redes sociales.

