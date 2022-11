Magaly Medina criticó exceso de aforo en “Arena Perú” y recordó tragedia en “Utopía”

Magaly Medina se pronuncia sobre la cancelación de Arena Perú. ATV

Luego de la suspensión del segundo concierto de Juan Luis Guerra en el Arena Perú debido a que superó el aforo permitido, el cual se iba a realizar este miércoles 23 de noviembre, Magaly Medina se pronunció a favor de la clausura del local para evitar “mayores desgracias”.

Del mismo modo, la polémica periodista, reiteró que las instalaciones del Jockey Club no son las adecuadas para la producción de eventos masivos y mencionó que las autoridades pertinentes, deberían evitar que ocurra un caso similar al de la discoteca Utopía, donde 29 jóvenes murieron asfixiados y quemados hace 20 años.

“Son tres locales que funcionan dentro de los terrenos del Jockey Club ubicado en el distrito de Surco, en este lugar se realizan conciertos casi todas las semanas, por lo cual se necesita mayor control para proteger a la ciudadanía”, manifestó la “Urraca”.

Juan Luis Guerra lamenta cancelación de su segundo show,

“No queremos que pase otro caso igual al de Utopía, un incidente que jamás olvidaremos y que todo el país lamentó. Lo sucedido hace dos décadas enlutó al Perú, fue una desgracias ver como un grupo de jóvenes que fueron a divertirse, murieron achicharrados”, señaló la figura de ATV.

Por otro lado, la conductora de “Magaly TV La Firme” aprovechó la última edición de su programa para explicar, bajo su perspectiva, que lo ocurrido ayer en el primer concierto de Juan Luis Guerra en el Perú, tiene mucha similitud con lo ocurrido en la concurrida discoteca, ya que no había señalización de salidas de emergencia, porque todo se veía abarrotado por el exceso de público asistente.

“En Utopía esa gente que iba noche a noche a disfrutar del ambiente, ya estaba destinada a morir, porque era un lugar sin zonas de evacuación, sin lugares de escape, por lo cual una noche fue el final trágico para muchas familias peruanas”, precisó Magaly Medina.

Juan Luis Guerra brindó un concierto el 23 de noviembre en Arena Perú.

Apoyó a Carlos Bruce

Hace algunas horas, el alcalde electo de Surco señaló que los eventos masivos como conciertos deberían realizarse en las playas de Conchán y Pachacámac, para evitar incidentes y desgracias que podrían costar la vida de decenas de peruanos.

Por lo cual, la “Urraca”, señaló que está de acuerdo con lo manifestado por el exparlamentario e indicó que espera que cumpla todo lo que ha prometido con el objetivo de ofrecer seguridad a miles de ciudadanos que asisten constantemente a reuniones públicas. “Tiene razón, no permitamos nunca más un Utopía en Perú”.

“Nosotros venimos denunciando que estos locales, no solo que el Arena Perú, sino otros tres que funcionan dentro de los terrenos del Jockey y que se arman como carpas de circo para alojar a diez, quince o veinte mil personas a la vez, son establecimiento que no están diseñados ni construidos para preservar la seguridad en el caso que ocurra una emergencia” indicó el excongresista.

“Porque cuando nada ocurre no pasa nada y no hay nada que lamentar, pero la probabilidad que ocurra una emergencia es siempre alta y ahí es que vamos a tener un caso como Utopía con 20 o 30 chicos muertos que es lo que no queremos”, añadió durante una entrevista a Canal N.

Como se recuerda, el incendio en la discoteca Utopía ocurrió el 20 de julio de 2002, donde esa noche se organizó una fiesta denominada Zoo, en la que hubo un espectáculo de fuego y se exhibieron un león y un tigre de Bengala.

Lamentablemente, el mencionado centro de diversión no tenía licencia porque no cumplía con las normas de seguridad mínimas exigidas por la Defensa Civil, lo cual se vio reflejado en una terrible desgracia con víctimas mortales.

