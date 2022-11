César Ritter tiene esperanzas de volver a ser parte de ‘Al Fondo Hay Sitio’

César Ritter espera volver a Al Fondo Hay Sitio | América Televisión

César Ritter sorprendió al referirse a ‘Al Fondo Hay Sitio’, el reconocido actor peruano también fue parte de esta serie durante sus primeras temporadas, pero no pierde la esperanza en volver. Por eso, no dudó en revelar que cree que retomará las grabaciones aunque no define la fecha.

En conversación con las cámaras de ‘+ Espectáculos’, el artista señaló que tiene muchos deseos de trabajar con ese equipo, porque también son sus amigos. Se sintió muy seguro de ser tomado en cuenta para estar, una vez más, en la exitosa teleserie.

“Yo tengo muchas ganas de trabajar con ellos siempre. La gente que hace la serie son muy amigos míos, entonces, sé que en algún momento voy a volver. No sé cuando, pero tengo esa esperanza. Tal vez el próximo año o en dos años, pero seguramente ahí voy a estar”, sentenció Ritter.

César Ritter espera volver a Al Fondo Hay Sitio. (Instagram)

Por otro lado, se refirió a su nueva etapa como tiktoker. El artista ha decidido involucrarse en esta plataforma debido al gran alcance que tiene con el público. Ante ello, confesó que se siente cómodo y feliz. “A la vejez viruela. Hay que hacer de todo. Estamos tratando de adecuarnos a estas nuevas cosas e increíblemente me estoy divirtiendo muchísimo”, agregó.

‘Busco Novia’ es la N°1 en Prime Video

La película co-protagonizada por César Ritter y Magdyel Ugaz llegó a Amazon Prime Video, luego de 3 años de su estreno. El filme peruano ha sido todo un éxito que se ha convertido en el N°1, ganando a más de una producción internacional.

En esta película también está el actor mexicano Vadhir Derbez, con quienes los peruanos comparten personajes. El hijo de Eugenio usó sus redes sociales para celebrar la noticia y recibió buenos comentarios por parte de sus excompañeros de escena.

“Vean la peli de ‘Busco novia’ que está muy cool. La filmé en Perú con un equipo increíble de gente, y ahorita ya es #1 en Perú. ¡Disfrútenla!”, escribió en un post de su cuenta de Instagram.

Vadhir Dérbez y los comentarios en su publicación de Instagram.

