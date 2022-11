Arley Rodríguez no seguirá en Alianza Lima la próxima temporada

Arley Rodríguez jugó dos temporadas en Alianza Lima y celebró ocho goles. (Alianza Lima)

Dos temporadas, dos títulos nacionales, 29 partidos y 8 ocho goles; esos son los números que dejó Arley Rodríguez en Alianza Lima. El delantero no está en los planes de los ‘blanquiazules’ para la próxima temporada y sería su primera baja. A pesar de los deseos del colombiano en seguir en Matute, la directiva habría decidido no renovarle pues se debería para liberar el cupo de extranjero. La Liga 1 solo acepta cinco jugadores de otros países en el plantel de cada club al momento de la inscripción del campeonato.

Fue vital en el último tramo del campeonato para que los ‘íntimos’ consigan el bicampeonato, figura indiscutible en el equipo de Guillermo Salas. Su salida más se debería a que se busca traer a un jugador del exterior con más peso para la Copa Libertadores, el reto más importante.

“Aún no me han llamado de Alianza, pero estoy tranquilo porque imagino que como club grande tienen que mirar muchas cosas y nuevos retos. Sin duda ahora la consigna será conseguir el tricampeonato y hacer una buena Copa Libertadores, un tarea que está pendiente. Si Dios lo quiere, va a llegar la llamada, pero si Dios no lo desea así puedo decir que salí por la puerta grande de Alianza Lima”, declaró unos días atrás Rodríguez en TV Perú Deportes.

Agradecido

El extremo ya pasó por una situación similar el año pasado pues su permanencia también estaba en duda. Logró quedarse por un pedido especial de Jefferson Farfán a la directiva ‘blanquiazul’. La ‘Foquita’ fue el artífice para que el colombiano esté una temporada más y celebrara su segundo campeonato. El mismo Arley Rodríguez lo confesó en varias entrevistas.

“Jefferson Farfán es mi amigo, él lo sabe. Me arropó cuando llegué, sé que puedo contar con él. Fue uno de los que ayudó para mi renovación y poder seguir jugando en Alianza Lima. Lo supe sin que él me lo diga, pero llegó a mis oídos. Me apoyó mucho cuando no jugaba”, confesó el colombiano.

Nuevos aires

No todo es malo para Arley Rodríguez porque, a pesar que no estará en Matute, seguiría jugando en el fútbol peruano. Tiene varias ofertas de otros clubes pero hay un equipo que tendría la primera opción. Se trata de Cusco FC pues el técnico Pablo Peirano lo habría pedido, el DT ya lo dirigió en Carlos A. Mannucci en 2020. En los próximos días se sabrá cuál es el futuro del delantero colombiano.

Quiere nacionalizarse

Uno de los objetivos personales del extremo es convertirse en ciudadano peruano. Ya inició proceso pero tendrá que esperar un poco para hacerlo: este año recién cumple dos años en el Perú. Podrá iniciar el trámite en 2023 para tener su DNI y ya no ocupar cupo de extranjero. Así como lo hicieron Pablo Lavandeira y Alberto Quintero.

“Ya comencé mi tema de nacionalización que seguro sale a fines del otro año. Alianza Lima es mi prioridad y de todas formas me gustaría quedarme jugando en Perú”, declaró en una de sus últimas entrevistas.

