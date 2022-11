Juan Pablo Sorín habló de Ricardo Gareca y confesó que quería ver a la selección peruana en el Mundial Qatar 2022

El exfutbolista lamentó que la 'bicolor' no esté en la cita mundialista, aunque reconoció la labor del 'Tigre' cuando estuvo al mando. (Video: Líbero)

En esta época que se vive la fiebre del Mundial de Qatar 2022, muchos hinchas peruanos no lo sienten de la misma manera que antes, ya que la ‘bicolor’ no logró clasificar luego de perder en el repechaje ante Australia. Pero este suceso no solo causó pena en los aficionados y los jugadores, sino también en personajes importantes del fútbol internacional. En ese sentido, Juan Pablo Sorín lamentó la ausencia del combinado patrio en la cita mundialista, aunque reconoció la labor de Ricardo Gareca cuando estuvo al mando.

“Es un proceso difícil (el de Juan Reynoso) porque creo que el ‘Tigre’ ha dejado su huella, tanto en la gente como en los jugadores. Ha construido un Perú que se la creyó, que le levantó la autoestima, pero no solo en lo espiritual, sino en lo futbolístico. Por eso llegó a un Mundial después de 36 años”, comentó en una entrevista para el diario Líbero.

Sin embargo, aseguró que el nivel de los jugadores nacionales no fue el mejor en el decisivo duelo de la repesca. En esa línea, se apenó por la no clasificación de Perú a la Copa del Mundo. “Le faltó poco en el partido del repechaje. Quizás fue el partido que más flojo anduvo Perú y que tenía que jugar. Nos da lástima, yo también quería ver a Perú en el Mundial”, sostuvo.

Ricardo Gareca llegó el 2015 a la selección peruana en una época en que las derrotas y los últimos puestos en las Eliminatorias se habían hecho costumbre. De hecho, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de entonces, Edwin Oviedo, apostó por nombrar a Juan Carlos Oblitas como director deportivo, y este no dudó en elegir al ‘Tigre’ como DT. Y es que era una persona que ya conocía el medio local por su pasado corto pero exitoso en Universitario de Deportes (ganador del Torneo Apertura el 2008), lo cual a la larga fue fundamental al momento de tratar con el futbolista peruano.

Inicios de Ricardo Gareca con Perú

Si bien sus inicios no fueron los mejores (Perú se ubicaba en los últimos lugares del proceso clasificatorio), luego de la Copa América Centenario 2016 empezó a crear una base de jugadores, principalmente del medio local, que luego le terminó dando muchas satisfacciones. La primera prueba contundente fue la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, a la que llegó tras haber superado el repechaje ante Nueva Zelanda luego de quedar quinto en las Eliminatorias.

Ricardo Gareca dirigiendo a Perú en partido con Francia del Mundial de Rusia 2018.

El nivel de la selección peruana en el certamen internacional fue bastante alto, pues supo enfrentar a rivales de calidad como Francia, Dinamarca y Australia. Aunque no pudo trasladarlo al resultado y quedó eliminada en fase de grupos con una victoria ante los oceánicos.

Evidentemente, esa conquista el DT la pudo llevar a cabo con un cambio radical en la mentalidad del jugador peruano, haciéndole creer en sus cualidades y la técnica para ponerla al servicio del equipo. Asimismo, el resto de los éxitos (subcampeón en Copa América 2019 y cuarto lugar en Copa América 2021) terminaron siendo la demostración de lo que llegó a ser la ‘blanquirroja’.

Ricardo Gareca recibió la medalla de plata con Perú tras Copa América 2019.

Capítulo amargo en repechaje Qatar 2022

Para las Eliminatorias Qatar 2022, la selección peruana vivió un proceso similar, ya que luego de un esfuerzo sobrehumano, pudo culminar en el quinto lugar y jugar el repechaje ante Australia. Sin embargo, al ser partido único, obligó a los dos equipos a jugar el todo por el todo.

La delegación nacional no tuvo el mismo rendimiento del proceso clasificatorio y se mostró imprecisa a lo largo del encuentro, por lo que se decidió en la tanda de los penales. Luis Advíncula y Alex Valera erraron sus disparos y culminaron con las esperanzas de ver a Perú nuevamente en una Copa del Mundo.

Esta eliminación también significó la salida de Ricardo Gareca, quien no alcanzó un acuerdo con la FPF para renovar. Ahora Juan Reynoso ocupa su cargo y tiene una dura misión de tentar el pase a la cita mundialista del 2026.

Resumen del Perú vs. Australia por el repechaje a Qatar 2022.

