Romeo Santos logra récord y anuncia cuarto concierto en el Estadio Nacional: todos los detalles aquí

Romeo Santos anuncia cuarta fecha en Lima.

Romeo Santos viene causando revuelo entre sus fans desde que anunció su primer concierto en Perú. Tras lograr un rotundo éxito en su preventa, la productora Tropimusic, encargada del evento del artista en nuestro país, anunció una segunda fecha, repitiendo el plato y teniendo como consecuencia la confirmación de una tercera fecha.

Después de lograr los tres sold out, una noticia emocionó a los fans que no pudieron adquirir su entrada para el Estadio Nacional, el intérprete de ‘Propuesta Indecente’ brindará un cuarto concierto en el imponente coloso deportivo. Esta presentación se realizará el 14 de febrero y las entradas se podrán adquirir en Teleticket.

La productora Tropimusic, mediante su director Jano Mejía, confirmó que este cuarto show será con la misma calidad en infraestructura y audiovisual que las primeras tres presentaciones. “Desde ya este es un hecho nunca antes visto en el Perú, un artista que concede cuatro conciertos seguidos a sus fans, creo que es muy difícil de repetir. Nosotros desde ya estamos listos para recibir a Romeo Santos y todo su staff durante estas cuatro noches de conciertos. Habrá muchas sorpresas”, finalizó el empresario.

¿Desde cuándo se podrán adquirir las entradas para el cuarto concierto de Romero?

Las entradas se pondrán a la venta en Teleticket a partir de este viernes 25 de noviembre a las 10:00 horas.

Los cuartos conciertos de Romeo Santos

“El Rey de la Bachata” primero anunció que llegará al Perú el próximo 10 de febrero con su gira mundial “Formula volumen 3″, al lograr un sold out en cuestión de minutos, se aperturó la segunda fecha para el día siguiente y una tercera para el 12. Sin embargo, la historia se repetiría y sería necesario abrir una cuarta fecha para el próximo 14 de febrero en el Estadio Nacional de Lima. Con este cuarto concierto, el cantante espera que nadie se quede sin disfrutar el show, sobre todo en un día tan especial como es el Día del Amor.

Romeo Santos dará cuatro conciertos en Lima. (Instagram)

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Romeo Santos?

El público podrá adquirir sus entradas a los siguientes precios.

Solo conmigo = S/. 670.00

El pañuelo = S/. 459.00

Bebo = S/. 341.00

Oriente = S/. 435.00

Occidente =S/. 435.00

Tribuna norte = S/. 176.00

El agradecimiento de Romeo Santos tras lograr sold out

Hace unos días y tras lograr los dos primeros sold out, Romeo Santos dedicó un video a los peruanos donde agradece su cariño y total respaldo ante los conciertos que ofrecerá en el Estadio Nacional. En aquella ocasión anunció su tercera fecha.

“Qué tal Perú, quiero agradecerle los sold out en tiempo récord en el Estadio Nacional. Quedo en deuda con muchos peruanos por su amor y su apoyo incondicional. Sin embargo, sé que muchos se quedaron insatisfechos ya que no lograron adquirir sus boletos. La buena noticia es que vamos a abrir la tercera y última función, porque no quiero que se me quede ni un solo fanático del Perú fuera de lo que será tres noches épicas, inolvidables, donde haremos un recorrido de todos mis éxitos. Nuevamente gracias Perú”, indicó el cantante.

Romeo Santos anuncia tercer concierto en el Estadio Nacional.

