Romeo Santos en Perú: ‘Rey de la bachata’ agradece sold out y anuncia tercer concierto en el Estadio Nacional

Romeo Santos anuncia tercer concierto en el Estadio Nacional.

El ‘Rey de la Bachata’ anunció tercera fecha en el Estadio Nacional para el domingo 12 de febrero del 2023 después del rotundo éxito en la venta de entradas de sus dos conciertos.

El ídolo de la bachata Romeo Santos acaba de hacer historia en el Perú al agotar en solo horas las dos presentaciones que tiene programado para el viernes 10 de febrero y sábado 11 de febrero del 2023 en el Estadio Nacional.

Es por ello que a pedido de sus fans, el popular artista decidió brindar una nueva fecha que será el domingo 12 de febrero en el primer recinto del país.

Jano Mejia, director de Tropimusic, la empresa encargada de la gira de Romeo Santos, señaló que el cantante estaba muy confiado en el apoyo de sus fanáticos, pues es el primer punto de partida de su gira mundial ¨'Romeo Santos Fórmula Volúmen 3 - La Gira¨. Según indica, el artista pidió a sus seguidores de Instagram que lo ayudaran a elegir el inicio de su gira por el mundo, y la respuesta no se hizo esperar.

Agradece a los peruanos por los sold out en sus dos primeros conciertos

Romeo Santos dedicó un video a los peruanos donde agradece su cariño y total respaldo ante los dos primeros conciertos que ofrecerá en el Estadio Nacional. Asimismo, anunció su tercera fecha.

“Qué tal Perú, quiero agradecerle los sold out en tiempo récord en el Estadio Nacional. Quedo en deuda con muchos peruanos por su amor y su apoyo incondicional. Sin embargo, sé que muchos se quedaron insatisfechos ya que no lograron adquirir sus boletos. La buena noticia es que vamos a abrir la tercera y última función, porque no quiero que se me quede ni un solo fanático del Perú fuera de lo que será tres noches épicas, inolvidables, donde haremos un recorrido de todos mis éxitos. Nuevamente gracias Perú”, indicó el cantante.

Romeo Santos dedica video a peruanos tras hacer sold out en sus dos conciertos.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el tercer concierto?

Los boletos se pondrán a la venta en Teleticket a partir de este jueves 17 de noviembre a partir de las 10:00 horas. Cabe señalar que Teleticket es el único medio autorizado en la venta de entradas, y es la ticketera que brindará las pautas para adquirir el boleto que haga posible una noche llena de bachata con la confianza y seguridad que la empresa tiene por años.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Romeo Santos?

El público podrá adquirir sus entradas en venta regular a los siguientes precios.

Solo conmigo = S/. 670.00

El pañuelo = S/. 459.00

Bebo = S/. 341.00

Oriente = S/. 435.00

Occidente =S/. 435.00

Tribuna norte = S/. 176.00

Entradas deberán nominarse

Todas las personas que adquieran las entradas para el concierto de Romeo Santos deberán nominar los boletos, tal como se hizo para el concierto de Bad Bunny. Podrás hacer esta nominación desde el 3 hasta el 9 de febrero de 2023 a las 11:59 p.m., Luego podrás descargarlo y deberás llevarlo al día del concierto y presentar junto con tu DNI.

¿Cómo nominar tu entrada para el concierto?

1. Ingresa a teleticket.com.pe/cliente/misetickets con los datos de la cuenta con la que compraste tus entradas.

2. Presiona ‘NOMINAR’ en las entradas correspondientes al show y coloca tu nombre, apellido y DNI. Si tienes más de una entrada, debes nominar a cada uno de los asistentes que te acompañarán.

3. Presiona ‘aceptar’ y listo. Ya podrás descargar tu e-ticket. Este procedimiento estará habilitado solo del 3 al 9 de febrero.

