Concierto de Juan Luis Guerra: Empresa organizadora de show es multada por S/4.600 y recibirá sanción de Indecopi

Sancionan a empresa organizadora de concierto de Juan Luis Guerra en el Arena Perú. Instagram.

Debido a que muchos usuarios reportaron sus denuncias por redes sociales de que no podían ni caminar en el concierto de Juan Luis Guerra, debido a la gran cantidad de personas que sobrepasó el aforo permitido del local.

Y otros no pudieron ingresar, teniendo la entrada en la mano, porque las autoridades de fiscalización de la Municipalidad de Surco ya no permitieron el ingreso al concierto del martes 22 de noviembre, en el Arena Perú.

Por estos motivos y más denuncias, autoridades han tomado medidas contra la empresa que organizó dicho concierto llamado ‘Juan Luis Guerra 4.40′, por exponer la integridad de los asistentes.

Por un lado, el personal de la Comuna de Santiago de Surco impuso una multa de S/. 4600 a la empresa organizadora del evento, Fans & Music Entertaiment S.A.C, por no respetar el aforo durante el show musical.

“El local tenía permiso solo para 9 mil personas, pero los contómetros determinaron que había 14 mil 37 espectadores en el evento”, señaló el municipio al diario El Comercio.

Asimismo, el Municipio de Surco también sancionó con una multa de S/ 2.300 al establecimiento de Arena Perú por permitir la venta de licor dentro del local cuando no se tenía permiso para ello.

Caos y exceso de aforo en el concierto de Juan Luis Guerra | Twitter

Indecopi iniciará una investigación a la promotora por faltas contra consumidor

La dirección de Fiscalización de Indecopi por delegación de la secretaría Técnica de la Comision de Protección al consumidor N° 3 inició un proceso de fiscalización a la empresa promotora del evento para determinar si cumplió con las normas del protección al consumidor.

Esta medida se tomó porque Indecopi recibió varios de reportes de usuarios que no lograron entrar al concierto del dominicano, realizado el último martes 22 de noviembre en el local del Arena Perú, debido a que “el aforo habría sobrepasado su limite”.

Indecopi verificará la cantidad entradas vendidas en relación con el aforo del local, las medidas de seguridad implementadas por el proveedor, las medidas adoptadas por el organizador frente a las personas que no pudieron acceder al evento (la reprogramación o el reembolso) y la información que se les dio a los consumidores sobre las medidas que se adoptaran antes las restricciones de acceso al evento.

Te puede interesar: Usuarios piden a Indecopi y a la municipalidad de Surco fiscalizar aforo del concierto de Juan Luis Guerra

Asimismo, indicaron que personal de Indecopi acudió a la primera fecha del concierto de Juan Luis Guerra en Lima, pero no pudieron ingresar porque representantes de la empresa organizadora señalaron que habría una disposición de la Municipalidad de Surco de limitar el ingreso de las personas al evento.

Concierto de Juan Luis Guerra: Usuarios piden a Indecopi y a la Municipalidad de Surco fiscalizar aforo para el evento

Clausuraron local Arena Perú

La Municipalidad de Surco clausuró el Arena Perú y suspendió el segundo concierto de Juan Luis Guerra que se iba a realizar el miércoles 23 de noviembre en dicho lugar. Debido a que en la primera fecha del concierto sobrepasó su capacidad de aforo y se generó una serie de reclamos, ya que cientos de personas no pudieron ingresar a ver el show del dominicano.

Ronald Rojas, jefe de operaciones de fiscalización de la Municipalidad de Surco, indicó que el permiso que tenía la productora a cargo del espectáculo, solo era para 9 mil personas, pero dejó ingresar a cinco mil más, produciéndose que el local se vea desbordado.

“Surco le emite una autorización para 9 mil personas, sin embargo, los organizadores han permitido que ingresen más de 14 mil personas. Al ingresar, el personal de fiscalización que está con contómetros trató de evitar el ingreso fuera del aforo permitido, pero los mismos organizadores del evento no han dejado que hagamos nuestro trabajo”, dijo Rojas a Canal N.

Indicó que se les advirtió a los organizadores de la cantidad permitida de público, pero no hicieron caso. “Se quedaron muchas personas afuera, por lo que hoy estamos aplicando la medida complementaria para que esto no ocurra nuevamente ni se ponga en riesgo la vida de las personas”.

Te puede interesar: Conciertos en Lima: aforos colapsados, estafas y más problemas que enfrentan los fanáticos

Patricio Parodi y Luciana Fuster no pudieron ingresar al concierto

Patricio Parodi y Luciana Fuster, tampoco pudieron ingresar al Arena Perú y disfrutar del concierto de Juan Luis Guerra, por tal motivo, regresaron a casa ya que le dijeron que el aforo estaba sobrelimitado en el recinto ubicado en el Jockey Plaza.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ contó a sus seguidores, a través de su Instagram, que no pudo ingresar al show porque le cerraron las puertas porque se había sobrepasado el límite de aforo.

“Bueno gentita, se intentó pero no se pudo. Vinimos con todo el corillo, no pudimos entrar. El aforo full, sobrevendido. Cerraron las puertas, cayó fiscalización y un montón de gente se quedó afuera. A escucharlo en la radio no más”, contó Parodi, quien acudió al show en compañía de su novia y sus hermanas María José y María Fernanda Parodi.

Patricio Parodi y Luciana Fuster se perdieron el concierto de Juan Luis Guerra | Instagram.

SEGUIR LEYENDO