“No es justo, queremos entrar”: Malestar e indignación por la cancelación del concierto de Juan Luis Guerra

El segundo concierto de Juan Luis Guerra, programado para este miércoles 23 de noviembre, no va más. La Municipalidad de Surco decidió clausurar el Arena Perú debido a los problemas generados en la primera fecha, en la que decenas de fans se quedaron afuera del recinto debido al exceso de aforo en el recinto.

“Surco le emite una autorización para 9 mil personas, sin embargo, los organizadores han permitido que ingresen más de 14 mil personas. Al ingresar, el personal de fiscalización que está con contómetros y se trató de evitar el ingreso fuera del aforo permitido, pero los mismos organizadores del evento no han dejado que hagamos nuestro trabajo”, dijo Ronald Rojas, jefe de operaciones de fiscalización, a Canal N.

Los asistentes se mostraron molestos por la suspensión del evento, ya que muchos se encontraban haciendo fila a las afueras del Arena Perú cuando se dio a conocer la inesperada noticia. Incluso, algunos de ellos aseguraron que viajaron de provincia a Lima para ver al cantante en escena.

Indecopi fiscalizará irregularidades en concierto de Juan Luis Guerra.

“Yo he comprado la entrada hace dos meses y vengo de provincia. He programado mi descanso, he comprado las entradas con tiempo ¿y la solución más rápida de la Municipalidad es cancelar todo en lugar de controlar el aforo para que no se perjudique a las demás personas? La solución más práctica no puede ser cerrar todo ¿y las personas qué pagaron? No me parece justo”, indicó un joven proveniente de Pisco, quien pidió también que la productora asuma los gastos de su viaje.

Otra afectada pidió a la Municipalidad de Surco que se realice el evento, siempre y cuando dejen entrar a las primeras 9 mil personas que compraron las entradas. “Que se respete a las personas que compraron los tickets, físicos o en digital, desde hace unos meses, y no las del día de ayer. La idea es divertirse, no estamos pidiendo nada más. Nos han dicho que esperemos”, comentó Karina.

Denuncian que vendieron más entradas de lo permitido.

“Yo compré mi entrada desde agosto. Estoy desde las 9 de la mañana aquí, he venido desde Piura. Mañana me voy, tengo una inversión de 2 mil soles. No es justo que se nos vaya al agua el dinero porque no creo que se nos devuelva. Queremos entrar, que se respete el aforo, los 9 mil primero, yo soy la número 12 y mi entrada es de agosto”, agregó Magaly para las cámaras del noticiero.

En Twitter, los usuarios felicitaron a la Municipalidad de Surco por clausurar el Arena Perú, ya que muchos consideraban que se trataba de una “bomba de tiempo”. Sin embargo, también lamentaron la situación de los fanáticos, quienes se perderán la posibilidad de ver a Juan Luis Guerra en vivo este miércoles 23 de noviembre.

