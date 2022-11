Rainer Torres respaldó el fichaje de Horacio Calcaterra en Universitario: “No podemos discutir su jerarquía”

Rainer Torres se mostró a favor de la contratación de Horacio Calcaterra en Universitario.

El mercado de pases se encuentra muy movido en la Liga 1, sobre todo en Universitario de Deportes. El club ‘crema’ viene renovando su plantilla y ya tendría todo cerrado con Horacio Calcaterra. El fichaje del volante ha sido resistido por algunos hinchas, no obstante, tiene el respaldo de muchos, como es el caso del exjugador Rainer Torres.

El exfutbolista que salió campeón nacional con la ‘U’ en 2009 compartió sus sensaciones respecto a la incorporación del nacido en Argentina a través de su cuenta de Twitter. El popular ‘Motorcito’ recordó una enseñanza de Juan Reynoso, actual técnico de la selección peruana.

“Cuando fui a Melgar Reynoso me dijo, no te traemos para ganar partidos, te traemos para ganar la final. La experiencia y jerarquía son importantes en una final. Se puede discutir los 3 años, pero no podemos discutir la experiencia y jerarquía que pueda tener ‘Calca’ en una final”, escribió en su red social.

Asimismo, el exUniversitario le respondió a un hincha que afirmó que Calcaterra era un mal jale. “No necesariamente. Pero lo que no podemos discutir es que Reynoso pensaba en todo. Y lo que no podemos discutir tampoco es que se necesita gente con experiencia y jerarquía en las finales. En ese sentido puede ayudar”.

Horacio Calcaterra a la ‘U’

Si bien el mediocampista todavía no ha sido oficializado por la ‘U’, varias fuentes aseguran que ya todo está cerrado, es más se ha podido conocer el tiempo de contrato. ‘Calca’ estará vinculado con la institución de Ate hasta fines de 2025.

Asimismo, Manuel Barreto, gerente deportivo de Universitario, se refirió a su llegada. “Más allá de los 11 títulos que tiene en los últimos 10 años, es un jugador que tiene un liderazgo y una ascendencia importantísima y la última temporada ha sido de las que más minutos ha jugado, con total vigencia”.

De esta forma, volverá al club ‘crema’ después de diez temporadas. El futbolista de 33 años ya sabe lo que es vestir la camiseta ‘merengue’, lo hizo en 2012 tras una buena temporada con Unión Comercio. En su primera etapa completó 34 partidos y anotó siete goles.

Horacio Calcaterra no participó en un torneo internacional con Universitario.

Los jales de la ‘U’ para el 2023

Universitario, con Carlos Compagnucci y Manuel Barreto a la cabeza, viene refrescando su plantel. Primero, anunció la salida de varios jugadores referentes como es el caso de Alberto Quintero, Nelinho Quina y Federico Alonso, y, ahora, está oficializando a sus flamantes fichajes.

El primero fue el argentino Martín Pérez Guedes, que tuvo un buen 2022 vistiendo la camiseta de Melgar. Después, la ‘U’ confirmó la llegada de José Rivera, procedente de Carlos A. Mannucci y el cual recientemente hizo su debut con la selección peruana.

Luego, el club ‘crema’ le dio la bienvenida a los defensores Hugo Ancajima y José Luján, quienes llegaron de ADT y Melgar, correspondientemente. Por último, el chileno Rodrigo Ureña se convirtió en nuevo jugador del cuadro de Ate.

Calendario de la ‘U’

- Inicio de pretemporada: 5 de diciembre.

- Sorteo de la primera fase de Copa Sudamericana: 21 de diciembre.

- Noche Crema: 7 de enero.

- Inicio de la Liga 1: 13 de enero.

