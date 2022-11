Pedro Castillo no descarta que Cumbre de la Alianza del Pacífico se desarrolle en Perú: “Todos son bienvenidos”

Pedro Castillo no descarta que Cumbre de la Alianza Pacífico se realice en Lima | TVPerú

El presidente Pedro Castillo se refirió a las recientes declaraciones de su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego que este anunciara de la Cumbre de la Alianza del Pacífico por la ausencia de mandatario peruano, a quien debe entregarle la presidencia en su próxima edición.

Castillo Terrones, que fue impedido de viajar al país vecino por el Congreso de la República, no descartó que el evento se realice en el Perú en medio de algunas coordinaciones entre ambos territorios.

“Desde aquí saludo al presidente López Obrador, no tengo nada oficial, son algunas declaraciones extraoficiales, pero en el marco de asumir esta responsabilidad (…) no se podría entregar (la presidencia de este evento a) una persona que no tendría que asumir”, declaró en diálogo con la prensa.

En otro momento, el Jefe de Estado expresó su interés por el desarrollo de dicha actividad internacional en territorio nacional.

“Hoy (martes 22 de noviembre) tendré un dato oficial, pero desde ya quisiera que los países hermanos, que forman parte de la Alianza del Pacífico, estén aquí. Bienvenido al presidente Manuel López Obrador. Bienvenidos todos”, agregó.

Por otro lado, el presidente López Obrador precisó que los próximos encuentros bilaterales que protagonizará, con otros Jefes de Estado, “no necesariamente (se producen) en esta reunión de la Alianza del Pacífico”.

El alto funcionario mexicano afirmó que mantendrá sus reuniones agendadas con los mandatarios de Chile, Gabriel Boric; Costa Rica, Rodrigo Chávez; Honduras, Xiomara Castro. “Lo que sí no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente del Perú, que debe recibir la estafeta (de la presidencia de la Alianza del Pacífico)”, agregó.

No es la primera vez que el Legislativo le niega un permiso de viaje al mandatario. (REUTERS/Sebastián Castañeda)

Impedimento de viaje

El pleno del Congreso de la República desestimó el último jueves 17 que el presidente Pedro Castillo asista a la Decimosétima Cumbre de la Alianza del Pacífico del 24 al 26 de noviembre. 51 legisladores votaron a favor, 58 en contra y se suscitaron dos abstenciones en relación al viaje del mandatario.

Pese a rechazar dicho traslado, el Congreso de la República sí aprobó que el mandatario pueda viajar a Chile los días 28 y 29 de noviembre para dialogar con el presidente Gabriel Boric y participar en el Gabinete Binacional.

Castillo Terrones se movilizará al país vecino luego de reunirse, este lunes 21, a la comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Perú. El Jefe de Estado aseguró a la entidad internacional que en el Perú se gesta un supuesto “golpe de Estado” para destituirlo del cargo.

La máxima figura del Ejecutivo solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana luego que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, presentara una denuncia constitucional en su contra en octubre de este año.

El Ministerio Público acusa a Castillo de liderar una presunta organización criminal, enquistada en el Gobierno; del presunto delito de tráfico de influencias y de colusión agravada. El recurso se encuentra en la actualidad en la Comisión Permanente del Congreso.

