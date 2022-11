Pablo Milanés y su vínculo con el Perú: Conoce los detalles de sus giras y su mensaje a Chabuca Granda

El cantautor cubano se presentó en el Polideportivo de la PUCP en el 2019.

Una lamentable noticia enlutó al mundo y dejó una profunda tristeza en el Perú. El cantautor cubano Pablo Milanés falleció a los 79 años y nos hereda muchas canciones, letras y emociones que lo mantendrán vivo en nuestros corazones.

Este artista internacional, visitó nuestro país en diversas ocasiones y como en otros lugares de América Latina, fue muy ovacionado en todas sus presentaciones que siempre estuvieron repletas de sus fieles seguidores.

Uno de sus eventos más recordados es el que realizó en el 2019 en el Polideportivo de la PUCP, donde reforzó su lazo con sus fans peruanos con el disco de homenaje “A Chabuca 2.

En esta producción música, Pablo Milanés versionó el tema “La torre de marfil”, donde su coro embelesa con estas letras: “Deja tus agonías, corazón / vente conmigo a lo alto de la alegría y verás / tan solamente llega la pátina del tiempo, corazón / para adorar la talla del marfil”.

Milanés falleció el 22 de noviembre de 2022 en España, informó su oficina. Tenía 79 años. (Foto AP/Israel L.Murillo, archivo)

Gira en Perú

Este ícono de la canción latinoamericana concretó diversas presentaciones en el Perú, marcando historia con una de sus más memorables visitas que se realizó para el SICLA, en 1986.

En esa oportunidad, su presentación se desarrolló en Palacio de Gobierno con su canción emblemática “Yo pisaré las calles nuevamente”, la cual fue ovacionada por el selecto público asistente.

Sin embargo, Milanés engalanó esa noche con un tema de amor, a la vida, a la justicia para los pueblos. También apareció con guitarra en mano al empezar su concierto en medio de los aplausos de sus fieles seguidores.

Durante el 2019, el cubano brindó una entrevista a El Comercio, donde reveló detalles sobre lo que significó para él “La torre de marfil” y los sentimientos que la vinculaban con Chabuca Granda.

Palabras a Chabuca

“Primero me enviaron una que no me complació, la verdad. Luego me mandaron una selección y entonces la escogí porque considero que es una canción preciosa, aunque Chabuca tenía una calidad estándar que se reflejaba en toda su obra. Yo quise ser exquisito y escoger lo mejor. Ella es maravillosa”, precisó en ese entonces el recordado Milanés.

ARCHIVO -Pablo Milanés llega al los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación en el teatro Ka Theater en el Hotel MGM Grand el miércoles 18 de noviembre de 2015 en Las Vegas. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

“Por más que se interprete canciones de otros países y culturas, uno impone su estilo. Traté de hacerlo, no sé si lo logré, eso lo dirán ustedes. Pero traté de imponer mi estilo, y también el del arreglista. En ese sentido, es una versión conformada por tres estilos: el de Chabuca, el del arreglista y el de Pablo”, añadió el cantante en dicha oportunidad.

Sin embargo, Pablo Milanés, también confesó que conoció a la interprete peruana, encuentro que lo emocionó y lo dejó sin palabras, según argumento en la mencionada entrevista. “Sí, la conocí en un lugar increíble. Yo estaba haciendo en una pequeña sala en México, en 1978, un recital”, indicó el cubano.

“Cuando terminé, llegó una señora que me dijo: Sabe que lo admiro mucho. Soy compositora. No sé si usted me conoce. Yo me llamo Chabuca Granda. Entonces me arrodillé, le besé la mano y le dije: Tú eres una gloria de América”, precisó el cantante en el 2019.

“No recuerdo si nos tomamos un café, porque era una sala en una librería muy famosa en México que también era un café. Creo que sí. Después un amigo, el poeta César Calvo, que era tan amigo de ella, me dijo que ella tenía una foto mía en su piano. Me enteré después. En aquel momento no lo sabía”, contó entre risas a El Comercio.

