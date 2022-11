Lisandra Lizama realizó impactante sesión de fotos en las playas de Cuba

Cantante cubana aseguró que tiene proyectado proyectos a corto plazo.

A pesar de que se hizo conocida en el Perú por casarse con el destacado empresario Mauricio Diez Canseco, la bella cubana Lisandra Lizana tiene una amplia trayectoria en su carrera musical donde ha destacado por su melodiosa voz, de manera especial, a ritmo se salsa.

La joven, quien hace algunos meses fue protagonista de diversas portadas en los medios peruanos por su impactante boda junto al “Rey de las pizzas” anunció que tiene ambiciosas aspiraciones en el mundo artístico, por el cual en las próximas semanas revelará los detalles de todos sus proyectos para el 2023.

Sin embargo, mientras se encuentra grabando nuevos temas musicales, aprovechó unas breves vacaciones para visitar a su familia y realizar una impactante sesión de fotos en las paradisíacas playas de Cuba, las cuales compartió en sus redes sociales y causó furor entre sus miles de seguidores.

Mauricio Diez Canseco y su esposa Lisandra Lizama compartirá roles con Renato Rossini, Leslie Stewart, Reinaldo Arenas y más, en Al Filo de Ley.

“Siempre agradeceré a todos mis fans porque están pendientes del material que publico en mis cuentas oficiales. Me gusta que no solo le den like, sino que también comenten, porque eso retribuye todo el trabajo que un artista realiza”, precisó.

“Destaco este sentimiento sincero que generan nuestros seguidores, no solo por la inversión de dinero, también por el tiempo que dedicamos a estas producciones”, comentó Lisandra muy emocionada porque ya está a punto de alcanzar los 50 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Material gráfico

Del mismo modo, la esposa de Mauricio Diez Canseco, señaló que aún no ha publicado todas las imágenes de su reciente viaje a Cuba, pero que paulatinamente irá generando contenido en sus redes sociales, relacionados a los anuncios que debe indicar a sus seguidores.

“Lo que me gusta mucho del mar es el misterio que encierra, su poder, su majestuosidad y la gran conexión que sientes con todas estas cosas cuando estás dentro o cerca de él”, contó detalladamente la cantante.

Asimismo, aseguró que es un “placer de estar en el agua salada porque reduce el estrés, te da la oportunidad de jugar, de ejercitarte, de estirarte... es incomparable”.

Hija mayor del empresario les regaló una sorpresa especial el día del matrimonio.

Como se sabe, Lisandra viene compartiendo información sobre su trabajo musical a través de las diversas plataformas digitales y asegura que su esposo, conocido como “Brad Pizza” la apoya en cada paso que da para contribuir con su carrera profesional.

“Me considero una cantante bastante versátil, pero ahora vamos a rumbear con pura salsa. Le pondré mi estilo con timba y haré fusiones para marcar la diferencia. Sé que la competencia es muy fuerte porque en el Perú hay muy buenas cantantes de este género”, indicó al referirse sobre el rubro musical en el Perú.

Sobre su relación con el empresario peruano, en diversas oportunidades, la bella cubana señaló que para el amor no hay edad, y que a pesar que ella tiene 31 años y su esposo es 27 años mayor que ella, asegura que son una pareja muy sólida.

Como se recuerda, hace algunos meses la cantante Lisandra Lizama llegó desde su país natal para sellar su nueva vida de casada con una boda “simbólica” en el Perú, pero llena de lujos y detalles que toda mujer sueña para este día tan especial.

Nosotros nos casamos por civil y de manera legal en Cuba. Esta vez quisimos realizar una bella recepción en Perú para compartir con nuestros familiares y amigos que no pudieron viajar el día oficial de nuestra unión”, expresó la cubana muy emocionada, actual esposa del empresario pizzero.

La ceremonia se realizó en un conocido restaurante frente al mar, hasta donde llegó el entorno más cercano de la pareja que decidió darse el “sí” una vez más en Perú el último 12 de julio. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la hija mayor de Mauricio Diez Canseco sorprendió a todos los presentes con un show musical que preparó para los recién casados. Actualmente Lisandra Lizama está dedicada a su faceta como cantante.

