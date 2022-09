Dantes Cardosa, ex La Charanga Habanera, sufrió hemorragia cerebral y su estado es crítico

Dantes Cardosa estuvo tres días hospitalizado en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. (Facebook)

La salud de Dantes Cardosa, exvocalista de La Charanga Habanera, está en riesgo. Se informó que el músico cubano sufrió una hemorragia cerebral el pasado viernes 2 de septiembre, por lo que tuvo que ser hospitalizado durante tres días en el Hospital Casimiro Ulloa. Aunque ya salió de alta, su vida aún corre peligro.

El músico, quien también formó parte del Grupo 5 años atrás, tuvo que cancelar todas sus presentaciones debido a una descompensación. “Él sufre de presión alta y tuvo un problema el día viernes, por seguridad cancelamos”, indicó su manager, Martín Dreyfuss, al diario El Popular.

Pronto, la pareja del cantante, Alisson Clavijo, contó más detalles de lo ocurrido. Según dijo, Cardosa llegó al hospital por una hemorragia subaracnoidea; sin embargo, días atrás su salud ya se había visto muy deteriorada, al punto de llegar a desmayarse.

“Él tenía tres días enfermo de infección estomacal y el último viernes comenzó a deshidratarse y parece que se descompensó, vino caminando mareado hacia donde yo estaba, se desplomó y comenzó a convulsionar en mis brazos, cayó al piso golpeándose la cabeza. Inmediatamente lo llevé de emergencia. Primero fuimos a una clínica, pero para ingresarlo a UCI por dos días querían cobrarnos 30 mil soles, así que acudimos al Casimiro Ulloa”, señaló a Trome.

Dantes Cardosa será evaluado por los médicos este viernes 9 de septiembre.

Estado crítico

La esposa de Dante Cardosa precisó que el salsero fue dado de alta este lunes 12 de septiembre, pues “la hemorragia más grande comenzó a absorberse”. No obstante, “hay otra que está creciendo y por eso él no puede usar el teléfono”. El doctor ha recomendado descanso absoluto y no generar presión en el cerebro.

Hasta el momento, los médicos no han logrado descubrir cuál es el mal que aqueja al cantante de salsa. “El viernes (hoy) tenemos cita con otro neurocirujano para que evalúe todas las tomografías y nos dé un diagnóstico más certero”, indicó su pareja.

“Le pido a todas las personas que lo quieren y lo admiran que oren mucho por él porque aún no está recuperado del todo, solo está estable y le falta mucho camino por recorrer. Yo le leo (a Dante) los mensajes de sus fans y eso le sube el ánimo. Las oraciones mueven montañas. Tengo mucha fe”, agregó Alisson Clavijo.

