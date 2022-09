Jazmín Pinedo evidencia conflictos con Ethel Pozo por retraso de ‘América Hoy’

Jazmín Pinedo evidenció conflictos con 'América Hoy' | América TV / América Espectáculos

Jazmín Pinedo no aguantó y se refirió a las demoras de ‘América Hoy’ para darle pase a su programa. Y es que, el espacio de la ‘China’ y de ‘Choca’ suele empezar minutos más tarde, por los retrasos de Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Brunella Horna.

Sin embargo, este martes 27 de septiembre, el programa ‘Más Espectáculos’ empezó unos minutos antes de las 11:00 horas, lo que causó gran sorpresa entre los conductores que no dejaron pasar el momento y lo evidenciaron en pleno programa en vivo.

En un principio, Jazmín Pinedo y Choca Mandros iniciaron el espacio como si estuvieran conversando, para luego hacerse los ‘sorprendidos’ de que su magazine pudo empezar algunos minutos antes.

“América Hoy, hoy día ha terminado más temprano”, señaló al inicio ‘Choca’. Seguido, la popular ‘China’ agregó un comentario en tono un tanto sarcástico que acusó risas en el set.

“¿Qué ha pasado? Nos han movido los horarios después de las quejas, jajaja”, expresó Jazmín Pinedo ante todo su público. Finalmente agregó: “Hoy entregamos 11:59 horas para que no lloren”.

Jazmín Pinedo evidencia conflictos con Ethel Pozo.

Con este comentario, deja entrever que tendría algún inconveniente con el programa de Ethel Pozo. Y es que, en más de una oportunidad, han alargado los minutos para terminar con sus espacios, reduciendo a los demás.

Jazmín Pinedo considera estrategia el peinado de Gisela Valcárcel en ‘La Gran Estrella’

El último lunes 26 de setiembre, Jazmín Pinedo se refirió a la final del programa ‘La Gran Estrella’, dónde lo que llamó la atención en redes sociales fue el peinado de la conductora Gisela Valcárcel.

Cabe precisar que, la madre de Ethel Pozo apareció con una colar sumamente alta que hacía recordar algunos peinados de caricatura y de algunas figuras de Hollywood. Frente a ello, Pinedo aseguró que solo se trató de una estrategia.

“A mí también (me gustó), uno se puede poner lo que le da la gana, si a ti te gusta, si a mi mañana me provoca ponerme un plátano en la cabeza me lo pongo pues. Total, a mí me tiene que gustar, no a otra persona. Estrategia publicitaria se llama eso, es más, mañana (martes 27 de septiembre) todos en América deberíamos venir peinados así, todas las chicas con cola”, comentó la ‘China’.

Jazmín Pinedo defiende peinado de Gisela Valcárcel. | América TV

En ese sentido, Choca Mandros también se mostró a favor del peinado de la popular ‘Señito’. “Me encantó y gustó el look de Gisela. Los haters caen redonditos porque uno hace las cosas porque le provoca y porque sabe que uno va a hablar. Gisela Valcárcel nos da cátedra”, señaló en su espacio.

SEGUIR LEYENDO